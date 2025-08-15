１５日の主なマーケットイベント １５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・閣議

※韓国，インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ウルフハンド<194A>，タウンＮ<2481>，ロジザード<4391>，環境管理<4657>，ＫｅｅＰｅｒ<6036>



出所：MINKABU PRESS