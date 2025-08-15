１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円７６銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１１銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比の上昇率が０．９％と約３年ぶりの大きさとなり、インフレ加速が示唆されたことからトランプ政権の関税政策が物価上昇につながる可能性が改めて意識された。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月会合で大幅利下げに踏み切るとの観測が後退するなか、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入。ベッセント米財務長官が「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべき」とした前日の発言を軌道修正したほか、米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁や米セントルイス地区連銀のムサレム総裁が９月会合での０．５％利下げに否定的な姿勢を示したこともあり、ドル円相場は一時１４７円９６銭まで上伸した。一方、６月のユーロ圏鉱工業生産が市場予想を下回ったことや、米金利上昇の影響からユーロが軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４８ドル前後と前日に比べて０．００６０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS