１５日の東京株式市場は強弱観対立のなかも根強い押し目買いが入り、日経平均株価は頑強な値動きとなりそうだ。前日は７日ぶりに反落し下げ幅は６００円を超えたが、きょうは出遅れた向きの買いが下値を支えそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸや仏ＣＡＣ４０などはいずれも上昇、英ＦＴＳＥ１００もしっかりした値動きを維持した。引き続き米国での利下げ期待を拠りどころとする買いや、ウクライナとロシアの間で続く紛争が終結に向かうことへの思惑が全体相場を支えている。米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに朝方は軟調にスタートした。この日取引開始前に発表された７月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は事前の予想から大きく上振れ、過度な利下げ期待が後退し、目先利益確定の売りを誘発した。ＰＰＩは前月比で０．９％上昇と市場予想の０．２％を大幅に上回ったほか、食品・エネルギーを除くコアも予想の０．３％に対し０．９％の上昇と企業サイドではインフレ圧力が非常に強いことが確認された。ＦＲＢによる大幅な利下げ期待に水を差される格好となり、持ち高調整の売りを誘う形に。しかし、アマゾン・ドット・コム などをはじめ大手ハイテク株への買いが下支えする形となり、下値は思った以上に底堅かった。なお、Ｓ＆Ｐ５００指数はわずかながらプラス圏で着地し最高値を更新した。東京市場では、大幅に上振れた米ＰＰＩを受けても米株市場がわずかな下げにとどまったことから、一段の下値を売り込むような地合いとはならず、目先押し目買いの動きが活発化しそうだ。外国為替市場でドル安・円高に歯止めがかかっていることも輸出セクターを中心に追い風となり、日経平均は４万２０００円台後半で強調展開が見込まれる。



１４日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１１ドル０１セント安の４万４９１１ドル２６セントと小幅反落。ナスダック総合株価指数は同２．４８ポイント安の２万１７１０．６６だった。



日程面では、きょうは４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）速報値、週間の対外・対内証券売買契約、３カ月物国庫短期証券の入札及び１０年物物価連動国債の入札、６月の鉱工業生産（確報値）が発表される。海外では７月の中国７０都市新築住宅価格、７月の中国小売売上高、７月の中国工業生産高、１～７月の中国固定資産投資、１～７月の中国不動産開発投資、７月の米小売売上高、７月の米輸出入物価指数、８月のＮＹ連銀製造業景況指数、７月の米鉱工業生産・設備稼働率、６月の企業在庫、８月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）、６月の対米証券投資など。



出所：MINKABU PRESS