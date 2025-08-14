内視鏡検査にAIが導入されるとどうなる? 検査が楽になる? 医師が解説!

精度の高い検査を実現する「AI内視鏡検査」。今後、ますます普及が期待されていますが、これまで「大腸内視鏡検査はつらくて受けたくない」と感じていた人にとっても、メリットはあるのでしょうか。今回は、AI内視鏡検査に関する疑問を「名古屋むらもと内視鏡クリニック栄院」の村元先生に解決していただきました。

村元 喬（名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院）

昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学病院消化器内科入局、国立がん研究センター東病院研修、昭和大学病院消化器内科助教、新百合ヶ丘総合病院消化器内科医長、NTT東日本関東病院消化管内科医長を務める。2023年、愛知県名古屋市に「名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・支部評議員、日本消化器病学会専門医・指導医・支部評議員、日本消化管学会胃腸科専門医・指導医・代議員、日本ヘリコバクター学会H. pylori（ピロリ菌）感染症認定医、日本内科学会認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医。

AI内視鏡検査とは

AI内視鏡検査は、普通の内視鏡検査と何が違うのですか？

AI内視鏡検査とは、内視鏡で撮影した画像をAI（人工知能）がリアルタイムで解析し、病変の有無や種類を判断する技術です。医師の経験や目視に頼っていた部分をAIが補助することで、医師の見落としが減り、精度の高い診断が可能になります。AI内視鏡検査は、がんやポリープの早期発見にも役立つとして、近年大きな注目を集めています。

どのようにして、AIが診断に関わるのかについて教えてください。

内視鏡が体内を映している最中に、AIがリアルタイムで画像を解析して「これはポリープの可能性がある」など、病変が疑われる部分を医師にアラートとして示します。AIは数万枚以上の過去の症例画像から学習して、ビッグデータを蓄積しています。それにより、色や形、大きさなどの微細な違いの検出が可能になっています。

「機械が内視鏡検査をおこなう」と聞くと、見落としが多いのではないかと不安もあります。

たしかにそういうイメージを持つ人も多いのですが、実際はAIが内視鏡検査をおこなうのではなく、あくまでも補助であり、最終的な判断は人間によっておこなわれます。また、AI内視鏡検査の精度は非常に高いことが判明しており、近年の研究では「AIの読影精度は熟練医師に匹敵する」という報告もあります。

人間より、AIの方が優れているのですか？

特に、微小ながんや早期のポリープなど、見逃しやすい病変を見つけるのは、人間よりも優れているとされています。ただし、AIはあくまで「補助ツール」であり、最終的な判断は医師がおこないます。つまり、人とAIが協力して病変を早期発見するのがAI内視鏡検査の特徴なのです。

AI内視鏡検査は、どのような病気の発見に有用ですか？

「胃がん」「大腸がん」「食道がん」など、消化管にできるがんの早期発見に適しています。特に大腸内視鏡では、AIが小さなポリープでも瞬時に検出できるため、見逃してしまうリスクを大きく減らせます。また、がんだけでなく、炎症や潰瘍を見つけたり、良性か悪性かの判断をつけやすくなったりして、幅広く疾患の診断精度が上がるというメリットもあります。

AI内視鏡検査の流れ

AI内視鏡検査は、どういう流れでおこなわれるのでしょうか？

基本的な流れは、従来の内視鏡検査とほぼ同じです。問診後、大腸の検査であれば下剤を服用し準備をして、内視鏡を体内に挿入します。通常の内視鏡検査とAI内視鏡検査が異なるのは、カメラで撮影した映像がAIに送られて解析される点です。

AI内視鏡検査を受けるために特別な準備は必要ですか？

基本的には、通常の内視鏡検査と同じ準備です。胃の場合は前日夜から絶食、大腸の場合は検査当日の朝に下剤を服用して腸内を綺麗にします。AIを使うからといって、特別な薬や処置が必要なわけではないのでご安心ください。

検査中にAIが「異常あり」と判断したら、どうなるのですか？

AIが異常を検知すると、医師が見ているモニターにマークが表示されます。医師はその場で病変を確認し、必要に応じて組織を採取したり、治療が必要なポリープであればその場で切除したりすることもできます。

通常の内視鏡検査と比べて、検査時間は変わりますか？

一般的には、AIが検出を補助することで検査時間が若干短縮されるケースもあります。病変の有無を瞬時に示してくれるため、医師が検討する時間が減るからです。ただし、発見されたポリープの数や処置内容によっては検査の時間が延びることもあります。そう考えれば、AIによって検査時間が短縮されるというよりは、効率化されると捉えた方がいいかもしれません。

AI内視鏡検査によって患者側の負担は減るのか

AIを使うことで、患者側の負担は軽くなるのでしょうか？

はい。AIを使用することで医師の技術レベルによるバラつきが軽減され、見逃しのリスクが少なくなるのは、患者さんにとって大きなメリットと言えるでしょう。また、検査に対する信頼感や安心感が増す点もメリットになります。加えて、検査内容が効率化され、検査時間が短くなることも多いので、拘束時間が少なくなるのも特徴です。

様々なメリットがあるのですね。

そのほかにも、病変の発見から診断までAIがサポートしてくれることで、適切な治療へスムーズにつなげられる点もメリットとして挙げられます。

反対に、AI内視鏡検査のデメリットはありますか？

最大の課題は「全ての施設で導入されているわけではない」という点です。高度な設備と専門知識が必要なため、まだ限られた医療機関でしか対応できません。また、AIの判断に過度に依存すると、本来の医師の観察力が低下するリスクもあります。最終的な診断は、AIと照らし合わせて医師がおこなうため、あくまでも医師の力量が求められるというのは、通常の内視鏡検査と同じです。

AIが間違えることはないのですか？

まだ発展段階であるため、間違って異常を検出することが全くないとは言えません。そのためにも、AIの情報をもとにした医師の的確な診断が必要なのです。

AI内視鏡検査をすると、通常の内視鏡検査よりも費用は高くなりますか？ 保険適用されるのでしょうか？

医療機関によって異なりますが、AI内視鏡検査は基本的に保険が適用されます。詳しい内容については、あらかじめ受診先に確認しておきましょう。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

従来は医師の目だけに頼っていた病変の発見が、AIと協力することでより正確かつ早期にできるようになりました。特に、大腸がんのような病気の早期発見・治療に大きな力を発揮しています。例えば、自動車の分野でもAIが補助的な役割を果たすことで、交通事故による死亡者数は年々減少しています。それと同様に、医療分野においてもAIが人間の判断を支えることで、病変の見落としを減らし、多くの命を救う可能性が広がっています。今後、さらにAIの普及が進み、患者さんにとってより安心で信頼できる検査の形が実現することを期待しています。

編集部まとめ

診断や治療の最終的な判断はあくまで医師がおこないますが、AIの力を借りることで、より質の高い医療の提供が可能になるとのことでした。まだ導入している医療機関は少ないですが、もしどこで内視鏡検査を受けようか迷っている場合には、AI内視鏡検査を導入しているかどうかを軸に選択してみてはいかがでしょうか。

