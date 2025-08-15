ガバッと穿くだけ！【しまむら】大人にちょうどいい！「一癖パンツ」

薄着の季節、どうしてもコーデがシンプルになりがちで垢抜けない……そんな大人女性には、一癖あるデザインで鮮度アップが狙える【しまむら】のパンツがおすすめ。シャレ感が漂うニュアンス柄や、さり気ない花柄など、大人がトライしやすい柄パンツをピックアップしました。ガバッと穿くだけでマンネリ打破できそうなパンツは、夏コーデの1軍になるかも。

派手見えしすぎないニュアンス柄パンツ

【しまむら】「プリントストレートPT」\1,089（税込）

シンプルなのに存在感があるニュアンス柄のイージーパンツ。派手見えしすぎないブラックがベースなので、大人のデイリーカジュアルにぴったりです。スラリとしたストレートシルエットが美しく、コーデの格上げに一役買ってくれるはず。インフルエンサーの@marino12131さんによると「風通し良くて涼しい」とのことで、暑さが厳しい日も快適に過ごせそう。

甘すぎない花柄が大人コーデにマッチ

【しまむら】「SH*TハナPTVD68」\1,639（税込）

オレンジ・ブルー・パープルなど色鮮やかな花柄が、目を楽しませてくれそうなパンツ。黒地にプリントされているため甘さ控えめで、大人世代も挑戦しやすい一着です。頑張りすぎないプチプラコーデを発信している@__saxxyaxxさんによると「グルっとゴムでお腹周り楽すぎる」とのことで、穿き心地も良さそう。モノトーンコーデのアクセントに、ブラウスと合わせてフェミニンに、ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M