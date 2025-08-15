日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「ポケモン」の第2弾を8月15日から発売しています。

「ポケモンカード」の配布はなし

ハッピーセット「ポケモン」では、「ピカチュウ」や「イーブイ」をはじめ、10月16日発売予定の新作ゲームソフト「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」に登場する「メガルカリオ」や「メガリザードンX」など“メガシンカ”を遂げたポケモンのおもちゃがラインアップされています。

第1弾で販売された「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」「ヒトカゲのくるくるスピナー」「ゼニガメのモンスターボールローラー」「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」に続き、第2弾では「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」「フシギダネのモンスターボールローラー」「イーブイ（メス）のシャカシャカキーホルダー」「メガリザードンXのくるくるスピナー」が登場します。

「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」は、モンスターボールに乗ったピカチュウを手で押すと、左右に揺れるおもちゃです。

「フシギダネのモンスターボールローラー」は、フシギダネがモンスターボールに乗っている、前後に動く手転がしのおもちゃです。

「イーブイ（メス）のシャカシャカキーホルダー」は、イーブイを揺らすと切り株から音が鳴るキーリングです。クリップがついていて、洋服やカバンに付けることができます。

「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、メガリザードンXを台座に取り付け、手で回すとコマのように回転します。また、メガリザードンXを台座から外すこともできます。

また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」（1種）も登場します。どんなおもちゃなのかは「開けてからのお楽しみ」ということです。

8月15日、16日、17日の3日間は「1グループ1会計、3セットまでを上限」とする購入制限があります。また、モバイルオーダー、マックデリバリーサービスでも同様の購入制限があります。なお、期間中の「ポケモンカード」の配布はありません。

第2弾の販売期間は8月15日から同月21日、第3弾は8月22日から開始します。第3弾は、第1弾と第2弾で登場した全9種（おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種）の中からいずれか1つが付きます（在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどを渡す場合あり）。全期間を通じて、どのおもちゃがもらえるかは「お楽しみ」です。

価格は510円〜（税込み）。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売中。