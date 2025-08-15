おばあちゃんの部屋を覗くと、2匹の猫がいて……心洗われる『素敵すぎる光景』が194万再生「めっちゃ好きな雰囲気」「なんだか涙が出そう」
TikTokアカウント「ちょこれーと、」に投稿されたのは、雰囲気の良いおばあちゃんの部屋でくつろぐ猫たちの様子です。「いつかこんなところに住みたい」「理想すぎてやばい」「どれを取っても100点満点すぎる」などのコメントが寄せられ、194万回以上再生されています。
猫がくつろぐおばあちゃんの部屋
TikTokアカウント「ちょこれーと、」に投稿されたのは、投稿主さんのおばあちゃんの部屋で過ごす猫たちの様子です。
リースのかかったドアを開けると、大きな窓から差し込む柔らかな日差しの中、2匹の猫たちがベッドの上でのんびりとくつろいでいたといいます。
窓の向こうにはのどかな自然の風景が広がり、どこか懐かしくほっとする光景だったそう。
日当たりの良いベッドでのんびりとくつろぐ猫たちもふくめて、物語のワンシーンのような投稿に見惚れる人が続出したのでした。
穏やかな時間を過ごす猫たち
他にも、素敵なおばあちゃんの部屋でくつろぐ猫たちの姿が投稿されています。
とても居心地のよさそうなこちらの部屋、猫たちはベッドの上で穏やかな顔をしながら過ごしていたそう。
おばあちゃんに見つかると怒られてしまうとのことですが、そんなことは気にせずに過ごす猫たちなのでした。
他の部屋でも
猫たちがくつろぐのはおばあちゃんの部屋だけではないそうで…。実は、投稿主さんのおじいちゃんの部屋でもくつろぐのだとか。
おじいちゃんの部屋はおばあちゃんの部屋の雰囲気とはガラッと変わり、本やレコードで囲まれた部屋になっているそう。
そんな部屋の中で思い思いに過ごしている猫たち。おばあちゃんの部屋とはまた違った、猫たちにとっての居心地の良い部屋のようですね。
おばあちゃんの部屋でくつろぐ猫たちの様子は194万回以上再生され「いつかこんなところに住みたい」「うわめっちゃすきな雰囲気」「どれを取っても100点満点すぎる」などの声が多数寄せられていました。
TikTokアカウント「ちょこれーと、」では、雰囲気の良い部屋や自然の中で猫たちがくつろぐ光景が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「ちょこれーと、」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。