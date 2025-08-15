大大大当たりキターーーッッ！！【セブン-イレブン】夏に食べたいッ♡「新作アイス」

夏になると食べたくなるのは、やっぱりアイス！【セブン-イレブン】では、毎日食べても飽きないような魅力的なアイスが充実していますよ。ラインナップには、オリジナルアイスからセブン限定販売のものなど、見逃せないものばかり。そこで今回は、この夏食べたい「新作アイス」を紹介します。

食感が楽しい！ ザクザク × ザックザクのコラボ

佐賀県生まれの大人気アイス「ブラックモンブラン」と、今年30周年の「ブラックサンダー」がコラボ！ ブラックモンブランを象徴するクランチのザクザク感に、ブラックサンダー特有のザクザク食感が加わり、より食べ応えが増したアイスに仕上がっています。

さっぱりフレーバーなのにリッチな味わい

「ワッフルコーン」シリーズの新作は、爽やかなヨーグルト風味アイスと濃厚なマンゴーアイスを組み合わせた「マンゴーラッシー」。マンゴーアイスとソースには、濃厚な甘さが特徴のアルフォンソマンゴーの果汁を使っています。マンゴーとヨーグルト風味アイスのバランスが良く、濃厚ながらも重たさを感じない味わいです。

練乳好きはまとめ買い推奨

「森永れん乳氷 鬼れん乳」が、1年ぶりの再登場。以前よりもれん乳を増量した、濃れん乳アイスにリニューアルしました。れん乳氷・れん乳・濃れん乳アイスを重ね、上から下までれん乳のコクと甘みをたっぷり味わえます。今回も数量限定での販売のため、練乳好きは急いでチェック！

ミント推しも納得の清涼感

「ミント推しのためのチョコミントバー」は、商品名に「ミント推しのための」とあるように、ミントアイスの清涼感にこだわったアイスバーです。ミントのスースー感は強めではあるものの、チョコチップや粒チョコがアクセントになっており、@miki__iceさんも「ミント強すぎるの得意じゃない私も普通に美味しく食べられた」とコメントしています。

気分に合わせて選んで楽しい【セブン-イレブン】の「新作アイス」。なかには、昨年のリニューアル品もありますが、リニューアルによってまた新たな美味しさに出会えるはず。ぜひ食べ比べて、お気に入りのアイスを見つけてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる