大切な人の元気がないとき、多くの人はそばにいて支えてあげたいと思うのではないでしょうか。その気持ちは、どうやら猫ちゃんも一緒のようです。Instagramアカウント『ぽちゃ猫部★パンちゃん＆まめちゃん』に投稿された、闘病中の猫ちゃんをいたわる家族猫の姿が、121万再生超えの反響を呼んでいます。その光景には、「微笑ましい光景に癒やされます」「うちの子たちもこういう風になってほしい」と絶賛の声が寄せられることに。家族を想う猫ちゃんの姿に、たくさんの人が胸を打たれています。

闘病中のパンちゃんを心配するまめちゃん

キジトラ猫のパンちゃんは、病気療養中。そのため、この日はあまり体調が優れず元気がなかったのだそう。そんなパンちゃんのところへ1頭の猫ちゃんがやってきました。それは、パンちゃんと仲良しの家族猫・まめちゃん。まめちゃんはパンちゃんの元気がないことに気づいたのか、そっと隣に座り、パンちゃんのお顔に頭をくっつけ始めたのだそう。

まるで「大丈夫？」と心配しているかのようなその光景に、胸が温かくなります。

優しい光景に感動の声続出

まるでパンちゃんを励ますように寄り添うまめちゃん。すると、まめちゃんはパンちゃんにくっつけたお顔を、やさしくすり寄せ始めたそう。「ここにいるよ」と元気づけているかのようなその優しい光景に、思わずうっとりしてしまいます。

普段から仲の良いパンちゃんとまめちゃんですが、この日のまめちゃんはパンちゃんの体調が優れないことに気づいていたのか、いつもよりも長くすりすりとパンちゃんに頭をくっつけていたのだとか。大切な相手がつらい時には、そっとそばにいてあげる…そんな温かい光景が、優しい気持ちをたくさんの人に届けています。

まるで人間のような愛情表現にキュン！

そんな優しいまめちゃんのことを、パンちゃんもとても大切に思っているのだそう。別の日にふたりがくっついていた時には、パンちゃんの方からまめちゃんに寄りかかる姿も見せてくれました。

隣に座るまめちゃんの腕に自分の腕を絡ませて、首元にそっと顔を埋める姿は、まるで恋人や親子のよう。人間そっくりな愛情表現の仕方に、思わずキュンとしてしまいます。

パンちゃんに抱きしめられ、まめちゃんもなんだか嬉しそう。人間と変わらない猫ちゃん同士の愛情に、胸が温かくなります。

パンちゃんをいたわるまめちゃんの光景は、「パンちゃんのことが大好きなんですね」「ふたりの間に入りたい」「たまらんです！」とたくさんの反響が寄せられることに。

Instagramアカウント『ぽちゃ猫部★パンちゃん＆まめちゃん』では、そんなパンちゃんたちの穏やかで温かな日々が綴られていますよ。

パンちゃん、まめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽちゃ猫部★パンちゃん＆まめちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。