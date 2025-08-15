本田真凜、ノスタルジーなムード放つ 写真集先行カット第5弾公開「1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！」
21日に発売されるプロフィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集『MARIN』（講談社）の先行カット第5弾が15日、公開された。
【写真集カット】ドキっ！一緒に旅をしている気分になれる本田真凜
今作は「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し、選んだ台湾の都市、台中＆高雄で撮影。リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つデスティネーションとなっている。情報解禁時から話題となり、すでに発売前重版も決定している。
先行第5弾は、高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影した写真となっている。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切るたび、めくるめく表情、ポージングを披露。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットまで、無限の表現力でスタッフが感嘆の声を上げる中、最後のロケ場所では本人も大満足の撮れ高となった。
本田は「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！」と自信たっぷり。「お楽しみにです!!!」と期待を高めた。
