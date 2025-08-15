£¸¡¦£µ¥¥í¸ºÎÌ¤Î45ºÐ½÷À·Ý¿Í¡Ö¶»Âç¤¤¤¡×¤Î¤¬·ù¢ªÇÇØ¤ÇÊâ¤¡Ö¥¢¥¦¥¹¥È¥é¥í¥Ô¥Æ¥¯¥¹¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê45¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶»¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¶»¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÇÇØ¤ÇÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥¹¥È¥é¥í¥Ô¥Æ¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¼È¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¥µ¥¤¥º¤â2¤Ä°ã¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÍÎÍüÂÎ·Á¤Ç¡£¤ª¿¬¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥±¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹üÀÞ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡£¥Ñ¥Ã¥Ä¥Ñ¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀîÂ¼¤Ï6·î24Æü¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¡¢8¡¦5¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ55Ê¬¡ËÆâ¤Î´ë²è¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö1¥«·î¤Ç¡Ý8¡¦5¥¥íÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤Ç¤¹!!¡×¤È·ë²Ì¤ò´î¤Ó¡Ö¤»¤¤¤í¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¤ªÌîºÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬Ì³¤á¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢IKKO¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢À±Ìî¿¿Î¤¡¢LISA¡¢¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬½Ð±é¡£ÃËÀ¥²¥¹¥È¤Ï¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡£