YouTubeに投稿されたのはすくすく成長中の赤ちゃんと、お姉さんとして赤ちゃんを見守ってくれているワンコの微笑ましい日常です。投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破し、「2人とも可愛い」「いつも一緒で微笑ましい」「赤ちゃんを守ってるんだね」といった声が寄せられています。

【動画：家の中を動き回れるようになった赤ちゃん→そばで見ていた犬が…愛情にあふれた『尊い行動』】

ワンコに見守られて、赤ちゃんはすくすく成長中

チワワ×ペキニーズのMIX犬「ハナ」ちゃんは面倒見の良いお姉さんで、いつも赤ちゃんのそばにいてくれるそう。

この日も、ハイハイしている赤ちゃんの隣には、ハナちゃんの姿が。仲良く並んで移動している2人がなんとも微笑ましいです。

ハナちゃんに見守られながらすくすく成長し、どんどん自由に動き回れるようになってきているという赤ちゃん。パパさんのそばにきたかと思うと、そのまま足をよじ登って自力でソファの上へ。

パパさんが赤ちゃんの成長を感じて「すごい！」と感嘆の声を上げる一方で、ハナちゃんは「どうしよう」としょんぼり…。ハナちゃんは赤ちゃんのそばにいたいのに、自分でソファに登れないので困ってしまったようです。

赤ちゃんから離れたくない！

そこでパパさんは、ハナちゃんを抱っこしてソファに乗せてあげたそう。するとハナちゃんは赤ちゃんの隣にちょこんと座って、満足そうなお顔を見せたとか。

ところが今度は赤ちゃんがソファからずるっと滑り降りて、どこかへ行ってしまったそうです。「せっかくそばにきたのに、もう降りちゃうの？」とハナちゃんは再びしょんぼり…。

もちろんハナちゃんは自分でソファを降りることもできないため、パパさんをじっと見つめて「抱っこで降ろして。お願いします」とおねだりする作戦を開始。

どうしても赤ちゃんから離れたくなくて、必死になっている姿がたまらなく可愛いです。

いつも一緒の2人にほっこり

パパさんがソファから降ろしてあげると、ハナちゃんは赤ちゃんのもとへ。そして赤ちゃんがおもちゃの車を上手に押して遊んでいる姿を見て、なぜかドヤ顔をするハナちゃん。赤ちゃんの成長が、自分のことのように誇らしいのかもしれませんね。

その後、赤ちゃんは遊び疲れてお昼寝を始めたそう。ハナちゃんも赤ちゃんと一緒に動き回って疲れたようで、赤ちゃんのそばでウトウト…。遊ぶ時も休む時も一緒の2人に、愛と絆を感じてほっこりします。

パパさんとママさんは赤ちゃんがすくすく成長しているのは、ハナちゃんのおかげだと感謝しているそうです。これからもハナちゃんはずっと赤ちゃんのそばにいて、成長を見守り続けてくれることでしょう。

この投稿には「可愛いふたりにほのぼのしました」「赤ちゃん活発になりましたね。ハナちゃんは大変そうだけど優しく見守ってるね」「ハナちゃんみたいな可愛くてお利口なお姉さんがいて、赤ちゃんも幸せですね」といったコメントが寄せられています。

お姉さんとして活躍中のハナちゃんの可愛くて頼もしい姿や、赤ちゃんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。