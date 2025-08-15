Instagramに投稿されたのは、お家に3人のお客さんが来た時のワンコのリアクションです。人が大好きなワンコは、「人間いっぱい！」と大喜びでお出迎えしてくれて…？投稿は記事執筆時点で50万8000回再生を突破し、可愛い姿に悶絶する人が続出しています。

【動画：3人のお客さんを家に招待→ドアを開けた次の瞬間…犬による『尊すぎるご挨拶』】

3人のお客さんが来て、ワンコは大喜び！

柴犬の「はち」ちゃんは人が大好きで、お家にお客さんが来ると大喜びするのだとか。この日は3人のお客さんが遊びに来てくれたので、まずは飼い主さんがお出迎えすることに。

そしてお客さんたちがお家に入ってから、はちちゃんがいる部屋のドアを開けると…。

すぐにはちちゃんが部屋から飛び出してきて、「いらっしゃ～い。我が家へようこそ！」とばかりにお客さんたちのもとへ。しっぽだけでなくお尻までフリフリしているところが、たまらなく可愛いです。

全員にご挨拶して熱烈歓迎

はちちゃんがそばにやってくると、お客さんの1人がふれあおうと手を伸ばしたそう。するとはちちゃんは手のひらに鼻先でタッチし、しっかりご挨拶してくれたとか。そして「3人もお客さんがいる！順番にご挨拶しなくちゃ」とばかりに、別のお客さんの前へ。

2人目のお客さんは荷物で両手が塞がっていてふれあうのは難しかったのですが、はちちゃんはお顔を見上げたり、「何か美味しいもの買ってきたの？」と荷物を気にする素振りを見せたりして、コミュニケーションをとろうとしていたそう。

もちろんお次は3人目のお客さんのところへ。今まではお行儀よく控えめなご挨拶をしていたはちちゃんですが、なんと3人目のお客さんには2回も飛びついて大歓迎したとか！どうやらフライドポテトを持ってきていることに気づいて、「いい匂い！」とテンションが上がったよう。

最後に食いしん坊な一面が垣間見えてしまったはちちゃんですが、全員にご挨拶して熱烈歓迎してくれるなんて、見習いたいくらい社交性抜群でお利口さんですね。

嬉しすぎて笑顔満開に！

一通りご挨拶が済んで満足すると、はちちゃんはお目目を細めてニッコリ。「人間いっぱい！嬉しい！」という声が聞こえてきそうな満開の笑顔は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

そしてはちちゃんは「ちゃんとご挨拶したよ！早くお部屋で遊ぼう～」とばかりに、ニコニコしながら飼い主さんのそばにやってきたとのこと。きっとこの後のはちちゃんは、飼い主さんとお客さんたちに囲まれて、とても幸せなひと時を過ごせたことでしょう。

この投稿には「良かったね」「おしりも一緒に振ってて可愛いｗ」「『人間！人間！』って言ってるみたいで可愛い」といったコメントが寄せられています。

はちちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shiba_hachi110」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_hachi110」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。