「そんな話、テレビじゃ無理だよ…」と言われた経済ネタがバズった理由

企画の運用で参考になるYouTubeチャンネルを紹介したい。

実力派YouTubeチャンネルを厳選紹介

企画の運用で参考になるYouTubeチャンネルを紹介したい。

かなりの実力派だが、それぞれ違った個性で、各ジャンルに風穴を開けたものばかりだ。

ぜひ一度見て、参考にしてほしい。

経済系YouTubeチャンネル

「ReHacQ―リハック―【公式】

（@rehacq：チャンネル登録者数152万人超）

世の中にないけど、確実に“ある”需要に応えるチャンネル

世の中にないコンテンツだけど需要があるもの―それを実現しているのが、「ReHacQ−リハック−【公式】」だ。

経済を“楽しく・本格的に”学び直す

このチャンネルは、「本格的な経済を楽しく学ぶ！」「社会や人生を、もう一度違う角度から見つめ直してみる！」といったことをテーマにしている。

テレビでは語れない“本音”に踏み込む

テレビや新聞など、大手スポンサーがつくコンテンツでは、関係者に配慮して、表に出せない意見や考えが少なくない。

そのようなしがらみを断ち切って、無難にまとめられたものではなく、「深く切り込んだ内容が知りたい」という要望に応えているのが、このチャンネルだ。

テレ東からYouTuberへ―覚悟と情熱がにじむ発信

チャンネルを運営する高橋弘樹さんは、テレビ東京のプロデューサーだったが、2023年2月末に退社。

安定的な収入がなくなったとして、自身の経済状況も公開している。

“人間味”を武器にファンの共感を集める

演者として人間味を表現しながら、多くの人に関心を持ってもらい、「そこまでしてでも、やりたかったこと」に対する情熱に共感する人を増やしている。

