¡Ö¤¤¤ä¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í£÷¡×Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡©ÄÁ¸÷·Ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¥Ò¥¶¤¬¡Ä¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 6-5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥¶¡¢¤ª¿¬¤ËÃíÌÜ¡ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¸÷·Ê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Çº£µ¨9ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¼Â¶·¡¦²òÀâ¿Ø¤«¤é¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¤²¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Îº¸É¨¤ä±¦¤Î¤ª¿¬¤¬Å¥¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏÄ¾Á°¤Î¹¶·â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£3-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿½é²ó¡¢ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ç»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢²Ì´º¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Çº¸É¨ÉÕ¶á¤È±¦¹ø¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÅ¥¤Þ¤ß¤ì¡£ÆóÅáÎ®¤Î¡ÈÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Îº¯À×¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÅê¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â²û¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢°ÛÍÍ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀî粼½¡Â§»á¤Ï¡Öº£¤«¤éÅê¤²¤ë¿Í¤¬¡Ä¸«¤Æ¡ªÉ¨»¤¤ê¤à¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¸ò¤¸¤ê¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÉ¨¤¬±ø¤ì¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¾Ð¡×¡Ö¥Ò¥¶¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê±ø¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡×¡ÖÅ¥¤À¤é¤±¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¤¤ä¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í£÷¡×¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÅêÂÇ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÈÅ¥¤À¤é¤±¤Î½é²óÅÐÈÄ¡É¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¤¿¤ÀÆóÅáÎ®¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌò³ä¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë