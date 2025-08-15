¥á¡¼¥ë¤ò¡ÖÂ¨¥ì¥¹¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¥ì¥¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¿Í¡×ËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¡©
»Å»öÃæ¡¢Éô²¼¤äÂ¾Éô½ð¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£18¸À¸ì¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ¤³¦Åª¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¿·ÁõÈÇ¡Ø°ìÅÀ½¸Ãæ½Ñ¨¡¨¡¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼¡¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¶¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ä¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÄó¾§¤¹¤ëËÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ç¾¤ÏÊ£¿ô¤Î¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãí°Õ»¶Ì¡¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¶¥Ã¥¯»á¤¬¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò»ß¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤ï¤ê¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ÏÍø¸ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹âËý¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢ÌµÎé¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤Ï¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤è¤¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ë¶É¤Ï¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤À¡£¡ÊP.149¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Í¤Î¡Ö¹ÔÆ°¡×¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤è¤ê¶¯¤¤
¡¡¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°ÕÎÏ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
Ãí°Õ»¶Ì¡¤Î¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Þ¤Ç²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡ÊP.47¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÌÜÅª¤ÇÀßÄê¤·¤¿¸¦½¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Â¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Í§¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¿¿·õ¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê²ñ¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ§¿Í¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¾å¤Î¶õ¤Î¤Þ¤ÞÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤À¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ý¤Ç¤É¤ì¤À¤±¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¹ÔÆ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ÏÌµÎé¤Ê¹Ô°Ù¤«¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ä¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤ËÌµÎé¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤³¤ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¡Ø½¬´·¡Ù¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤»¤ë¡Ø´üÂÔ¡Ù¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤¤¤¶ÊÖ¿®¤¹¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡£
´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼Á¡×¤À¡£¡ÊP.167¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢²ñµÄÃæ¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö²ñµÄÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¸å¤Û¤ÉÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÅÜ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤Æ¡¢1ÆüÃæ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¤òÂ¨¥ì¥¹¤¹¤ë¿Í¤ÏÍÇ½¤À¡×¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Â¨¥ì¥¹¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤Î¼Á¤Ï¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤¬Â¨¥ì¥¹¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì¸À¡Ö¡û»þ¤´¤í¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤»¤ÐÎÉ¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÇ¤ë¡×¤³¤È¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¿Í¤«¤é¤ÎÍê¤ß»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Î¡¼¤È¸À¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌµÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ÍÏ»»þÃæ¡¢¿Í¤ÎÍê¤ß»ö¤Ë¥¤¥¨¥¹¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ê¤É·è¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡Ù¤È¡Ø»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤·¤«½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºî¶È¤ò»³¤Û¤ÉÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£¡ÊP.184¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢°ìÅÀ½¸Ãæ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¹¥¯¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤«¤é¤ÎÍê¤ß»ö¤äÁêÃÌ¤ËÆü¡¹¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃÇ¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£