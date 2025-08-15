Dear Slim…… エミネム（Eminem）による2000年リリースのヒット曲『Stan』を題材としたドキュメンタリー作品『Stans（原題）』Paramount+での日本配信日が2025年10月3日にセットされたようだ。本国アメリカでは8月7日～10日の期間限定でAMCシアターズにて劇場上映された。

『Stans』は、楽曲『Stan』にインスパイアされたドキュメンタリー。『Stan』では、エミネムの熱狂的なファンである青年スタンが一方的にファンレターを送り続けるが、返事がもらえずに怒りをつのらせ次第に狂気化し、最後にはエミネムに遺書を送りつけて車で海に飛び込んで命を絶ったという実話が歌われた。

ミュージックビデオでは、妊娠中の恋人がエミネムとの関係に嫉妬していると錯覚したスタンが、トランクに拉致した恋人ごと暴走。エミネムへの狂気をテープレコーダーに叫ぶように吹き込みながら、最後には「しまった、どうやってこの録音を送ればいいんだ？」と気づくも時すでに遅し、海に落下して死亡。そのことを知らず、エミネムはようやくスタンへの返事を書き始めるのだが、そこで死亡事故を伝えるニュース番組を目撃し……。

この楽曲は当時センセーションを起こし、2017年にはオックスフォード英語辞典に“Stan”の語句が「特定の有名人に対する熱狂的なファン」の意として公式に収録されたことも大きな話題となった。これは公開された『Stans』予告編映像の冒頭でも示されている。

予告編映像では、エミネムに大きな影響を受けた熱狂的ファンのインタビューが登場。その中には、11歳のころにはエミネムを真似てスプレーで金髪にしていたと振り返るエド・シーランも含まれている。エミネムのキャリアを、熱狂的ファンたちの目を通して生々しく描く。日本で言うところの、行き過ぎた“推し活”を浮き彫りにする作品となっていそうだ。

エミネム自身も製作を務めるほか、『イコライザー』シリーズなど監督のアントワーン・フークアも参加している。8月26日に北米を中心とした地域で配信された後、翌27日にイギリス、オーストラリア、イタリア、フランス、ドイツ、スイス、オーストリアで配信。10月3日に日本配信。

