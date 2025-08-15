映画『トランスフォーマー』シリーズに新展開だ。米スカイダンス・メディアによるパラマウント・グローバルの買収が成立したことによって、新CEOデヴィッド・エリソンによる刷新体制が設立。「優れた才能を持つ世界のアーティストや映画製作者たちにとって、パラマウントを再びナンバーワンの目的地にする」と掲げ、同社は年間15～20作の映画公開を志す。事実上の休眠状態にあったシリーズ映画の数々を推進すると宣言した。

そのひとつが『トランスフォーマー』シリーズ。実写シリーズは現在『トランスフォーマー／最後の騎士王』（2017）が“行き止まり”を作っており、『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）では時間軸を過去に戻した。アニメーション映画『トランスフォーマー／ONE』（2024）はファン評価が高かった一方、興収成績では苦戦した。

米によると、スタジオは現在3本のそれぞれ異なる脚本を進行中。うち一企画が、マイケル・ベイ監督復帰版であるという。

現時点でこれ以上の情報は伝えられていないが、他にはかねてより予告されていた『G.I.ジョー』とのクロスオーバー企画がある。これは『ビースト覚醒』に連なる物語で、『』シリーズのソー役で知られるクリス・ヘムズワースがG.I.ジョーのひとりとして出演予定だ。

また、『トランスフォーマー／ONE』にも3部作構想があった。ただし、プロデューサーのロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラは「興行収入を上げなければ」と条件をつけていたのだが、同作は製作費回収もやっとだったため、あまり期待はできないだろう。

『トランスフォーマー』実写シリーズはこれまでに全世界累計52億ドル以上を稼いだドル箱シリーズで、世界各地では映画の世界をテーマにしたアトラクションも稼働中。改めての人気シリーズに“トランスフォーム”できるか。新体制が繰り出す企画に注目だ。

