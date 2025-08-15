「父親からの数十分にわたる暴力」「学校での退学トラブル」…HPVワクチンの薬害を訴える原告女性の痛々しい家庭環境

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

本当の原因を見つめずワクチンの薬害に仕立てる

反対尋問が再開される。

中学2年から3年時のカルテにも、「嫌な生徒と変な生徒がいた」「後ろから蹴り」「両親に再び離婚の話が出た」「今は離婚の話をしているところ」「父親が交通事故」「腹痛続く」「身体ふらつき」「昼と夜は食べられるが朝は食べられない」。

いずれも原告は「思い出せない」と返答していた。

〜サーバリックス接種後〜

「起立性調節障害」との診断を受けていたことをGSK代理人から「覚えていますか？」と訊かれた原告女性は「事実です」と回答。

原告代理人から異議が入る。だが、裁判長は採用せず尋問を促す。

さらに原告の弟も学校や家庭でのストレスによって「起立性調節障害」と診断され、6歳から11歳の間に投薬治療を受けていたことが示された。

反対尋問で示された痛々しいカルテの内容

中学3年時の学校でもトラブル、そして高校1年の5月のカルテに「父に怒られ」との記述があることを指摘したGSK代理人は「殴られたのですか？」と確認。原告は「殴られていない」と否定。だが、カルテには母親の言葉として「父親が娘を数十分にわたって追い回し殴ったり蹴ったり」と記述されていた。原告女性は「父とは仲が良い。暴力は一切受けたことない」と頑なに否定する。しかし、カルテにはその後、母親が目撃した娘の異変が記されていた。

「自宅の壁に『お前が悪い。出ていけ。お前がいるから』」

カルテには母親の言葉として「ついに限界が来た」とある。

その後、高校でのトラブルで退学している。

心療内科精神科のカルテに「不安障害」「身体症状」「鬱」「不安障害」「EMDR」との記述。（※：EMDR（眼球運動による脱感作と再処理法）は心的外傷後ストレス障害（PTSD）に対する心理療法）

この原告女性に関しては、反対尋問で示された内容が痛々しく同情を禁じ得ない。本当に彼女が必要としていたケアはこのような裁判ではないはずだ。彼女に不調をもたらした原因は、カルテの内容からして家庭内や学校などにあると類推される。にもかかわらず、「HPVワクチンによる薬害」に転嫁している印象を持った。

薬害を主張している限り、原因は家庭内から発生したのではなく、“HPVワクチンの接種によるもの”つまり家族の外側、外部からもたらされたものになるからだ。家庭内は結束するのかもしれないが、本質的な問題解決からは程遠い。

