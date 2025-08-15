「日本は防衛意識が薄すぎる。危機を理解しているのか」アメリカ政府のキーマンが漏らしていた強烈な不満

日米関税交渉はなぜ土壇場で合意できたのか。アメリカの真の狙いはどこにあるのか―米国政治の取材・調査を続ける峯村氏の渾身の分析。

峯村 健司（みねむら・けんじ）／キヤノングローバル戦略研究所・上席研究員。近著に『台湾有事と日本の危機』。メルマガ「峯村健司のインテリジェンスサロン」を配信中

アメリカのキーマンが漏らした不安

さて、関税交渉が一息ついたからといって、安心している場合ではありません。今後もトランプ大統領率いるアメリカからは、日本にさらなる要求が突き付けられます。関税と同様か、あるいはそれ以上に過酷なものが―。

その代表格が防衛費に関する要求です。それも、「この装備品をこれだけ買う」といった細かなものではありません。

ご承知のように、アメリカは日本に防衛費の増額を要求してきました。一時期はGDP比で3％や3・5％への増額（注：現在の防衛費は約1・8％）を求めていましたが、今年6月、米国防総省のパーネル報道官がアジアの同盟国の国防費に関し「欧州の水準に追いつくよう、迅速に対応すべきだ」と発言しました。その直後にNATOの加盟国は国防費などのGDP比5％への引き上げを決めましたが、日本や韓国、台湾にもこれに続くことを求めてくるでしょう。

キーマンとなるのは、国防総省のナンバースリーであるエルブリッジ・コルビー国防次官です。第一次トランプ政権で国防次官補代理を務めた政策通で、防衛政策について強い影響力を持っています。彼はトランプ政権の中でも屈指の対中強硬派。中国の軍事覇権を封じ込めるためにも、日・韓・台には強力な軍備増強が必要だと主張してきました。

私は彼の長い友人でもあります。以前彼が来日したとき、私と食事をしながら日本の防衛費問題について不安を口にしていました。その内容は次のようなものでした。

「先日、日本政府の幹部から防衛費の増額についての話があった。GDP比で現在の倍にするというので、『それは素晴らしい。では、今年増額するんですか？』と尋ねたら『いえ、'27年までにです』と言うから頭を抱えてしまった。あまりに遅すぎるし、当事者意識がなさすぎる。こんな調子なら、こちら（アメリカ側）から4％だ、5％だと強く求めていくしかない」

その彼が国防政策の中枢を担うようになったことで、今後、日本に厳しい要求を提示してくるものと思います。日本政府は……より広く言えば日本人は、この問題に向き合う覚悟があるでしょうか？

幸いにも、防衛費の問題についても日米関税交渉同様に対応の仕方はあります。日本側が中国人民解放軍の分析や台湾有事のシミュレーションをしっかり行い、「いま、日本が台湾有事に対応するには、この装備やインフラがこれだけ足りない。それにはいくらかかるから、これだけ予算を増額するのだ」とロジカルに説明をする。

対中戦略について「日本もしっかり主体性を持って取り組んでいるんだな」とアメリカに理解させれば、無茶な要求を呑まされるだけの展開にはならないはずだと私は考えています。

日本には優秀な官僚やブレーンがたくさんいますから、こうした戦略立案自体は可能だと思います。むしろ私が心配しているのは、トランプ大統領と対峙できる総理が現れるかどうかです。

石破さん以外なら誰でもいい。ただし……

石破さんがこのまま総理を続けるかどうかはわかりませんが（注：本インタビューは7月25日に行われた）、少なくともトランプ大統領は石破さんのことをパートナーに足る相手とは見ていません。

というのも私の取材によると、5月23日に石破・トランプの電話会談が行われた際に、トランプ大統領が極めて不機嫌だったというのです。その理由は石破さんの話が長いうえに、頭ごなしに関税政策を否定したからだと（苦笑）。トランプ大統領は声を荒らげて怒っていたとも聞きました。

だからこそ石破さんのことを名前ではなく、「ミスター・プライムミニスター」としか呼んでいないのです。安倍元総理のことを「シンゾー」と呼んでいたのとは対照的です。人の好き嫌いが激しいトランプ氏に一度悪い印象を持たれると、関係修復できる可能性は皆無と言っていい。

では今後、防衛費問題などの「新たな難題」に、日本の新政権が耐えられるのかどうか。

楽観的な言い方をすれば、石破さん以外であれば、誰が総理になっても対トランプ交渉は今よりはうまく進む可能性があります。トランプ氏の性格をよく学び、交渉のポイントを押さえれば話が進むことは、関税合意でも明らかになりましたから。

むしろ心配なのは、日本の新政権が強力な政治基盤を築けるかどうか。トランプ政権は「弱い政権」と向き合うことを嫌います。せっかく合意を結んでも、野党の反対で反故にされれば意味がなくなりますから。有利な条件を引き出すためにも強力な政治基盤は不可欠。少数与党を続けている限りは無理なことです。

トランプ政権が突き付けてくる要求に向き合えるか。交渉をうまく進めるための強力な政治基盤が築けるか。この難題を解決できる新政権が日本に誕生することを願いながら、引き続き分析を続けていきます。

「週刊現代」2025年08月18日号より

