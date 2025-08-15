人気レースクイーンの霧島聖子（33）が15日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートの夏コス姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.8 SUGO決勝日 不安定な天候でSCも何度か入る波乱のレースでしたが！終盤での熱いバトルを制し8号車 福住仁嶺選手は3位でチェッカーを受け今季初表彰台を獲得しました」と、宮城・スポーツランドSUGOで9、10日に開催された「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦 東北大会」について報告。

同サーキットでの白とブルーのセパレートの夏コスチューム姿の写真をアップし「次戦は少し間があいて10月の富士です。早くも待ち遠しいですが…！そしてもう今シーズン後半戦なので寂しい気持ちもありますが！引き続きKids com Team KCMGの応援 宜しくお願いします」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「チームが勝つように祈る姿が尊い！」「色々な事に熱くBOOSTしましょう」「毎日素敵すぎます！」「美しいです」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。今年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。