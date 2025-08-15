タレントのぺえが、自身のセクシュアリティをカミングアウトした時の経験と周囲の反応について赤裸々に語った。

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにNetflixの恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』出演者の中井大（ダイ）が登場した。

番組後半では「告白を断ったら男子にレズビアンであることをばらされた」という中学3年生の女子からの相談に応じる場面があり、ぺえと中井が自身の経験を踏まえたアドバイスを送った。

中井が20歳の時に彼氏を家族に紹介したエピソードを語ったのを受け、ぺえも自身のカミングアウト体験を開示。「私も『でしょうね』って感じだったんだよ」と、周囲から「予想通り」という反応があったことを明かした。

「周りのみんなはなんか別に言ったところで引かれることもなかったし」と肯定的な反応が多かったことに触れつつも、「もちろんそれを気持ち悪がる人もいたんだけど」と、全てが受容的な反応ではなかったことも正直に告白した。

しかしぺえは「何も悪いことじゃないっていう。その感覚は自分の中にあったから、後ろめたいみたいな気持ちを持たずに生きようと思ったの。学校の中でも」と、自身の強い信念があったことを強調した。

「そしたら、環境が出来上がってったというか。ゲイの私を受け入れてくれる環境がいつの間にかもう出来上がってた」と、自分が自分らしくあることで、周囲の環境も変化していったことを説明した。

同様の悩みを抱える中学生に対して、ぺえは「でも確かに今1番アウティングっていうのかな。そういうことされて、やっぱ直後だから、1番多分しんどい時期だし、苦しくてどうしようって思う時期だと思うんですけど。だから今、多分この彼女には響かないと思うけど、時間だよね」と共感しながらアドバイス。

「時間だよ。本当に今だけを見ちゃダメよっていう。自分の人生のために『あのタイミングだったんだろうな』って思える時も来るだろうから、その時が来るまで、とりあえず生きてください」と、力強いメッセージで締めくくった。