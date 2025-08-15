ＡＫＢ４８のレジェンドＯＧ・高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜の３人が１４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演。全盛期の過酷な日々を振り返った。

テレビ出演、握手会、ライブと超多忙だった全盛期について、小嶋が「（仕事を）休むって何？みたいな」と振り返ると、高橋も「休みがなかったですね」とポツリ。「ど頭の３年、５年は（休日は）ゼロ」と話した高橋の言葉にＡＫＢの後輩・指原莉乃も「信じられない忙しさだったじゃないですか、先輩方は。だって、１日に３本ＣＭを撮ったりしてたんですよ。同じスタジオの中でまずは野菜生活撮って、次はパソコン撮ってって。スタジオが３つあるとしたら、その３つ全部、ＡＫＢで。朝からずっと、みんなが移動していくって」と明かした。

さらに「ここにいる先輩じゃないですけど、忙し過ぎておかしくなって、衣装を着たまま、タクシーで帰っちゃった人とか。おかしくなっちゃったメンバーに（清めの）アジシオをかけたりとか」と続けた指原に高橋は「卒業して一番、感動したのはスケジュールが見えること。次の日の休みも前日にいきなり言われたりしたんで、何も予定の組みようがないんですよ。５年ぶりの休みなんて、わけ分からないですよ。何したらいいんだろう？って」と、振り返っていた。