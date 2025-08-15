「3・10東京大空襲」に匹敵する空爆で、死傷者がひとケタ少なかった理由とは。そして、皇居も炎上した。

列島全域が空爆にさらされた太平洋戦争。なかでも、首都・東京への爆撃は、じつに約130回にもおよんだ。講談社学術文庫の新刊『日本列島 空襲の記録』（平塚柾緒編）は、膨大なデータと貴重な写真から、日本空襲の全貌を明らかにする力作だ。

「3・10」だけではない「東京空襲」

日本が米軍機による本土攻撃を受けたのは、おもに終戦前の1年余りの期間である。本書『日本列島 空襲の記録』は、冒頭にまず、その「歴史」を簡単に記している。

日本本土を初めて空爆した米軍機は、16機の中型爆撃機B25で、昭和17年（1942）4月18日のことだった。この空襲は「ドゥーリットル空襲」として知られるが、これはアメリカ国民の士気高揚を狙った一回きりのものだった。

次は「超空の要塞（スーパーフォートレス）」B29爆撃機の完成と同時に決行された北九州地区への空襲で、中国の成都を基地としていた。そして日本本土への空襲が本格化されたのが、昭和19年11月24日に開始されたサイパン、テニアン、グアムなどを前進基地とした空襲だった。

米軍のB29による日本本土への空襲は、その態様から三つに区分できるという。

●第1期は、昭和19年6月16日の北九州の八幡製鉄所への爆撃から昭和20年3月4日にいたる軍需工場などをターゲットにした「精密爆撃」。

●第2期は、昭和20年3月10日の「東京大空襲」に始まり、5月中旬まで続いた大都市への焼夷弾による無差別爆撃。

●第3期は、同年5月14日の名古屋北部に対する空襲を皮切りとする、全国の中小都市への焼夷弾爆撃。

なかでも、焼夷弾を集中投下する無差別爆撃が始まった東京大空襲は、その死傷者の多さと被災地域の大きさで、悲惨を極めている。

〈警視庁の調べでは、この日の犠牲者は死者8万3793名、負傷者4万918名、死傷合計12万4711名となっているが、正確な数字はいまだに分かっていない。消防庁の数字は死者、負傷者とも若干ずつ違うし、「帝都防空本部情報」には負傷者11万3062名という数字もあるからだ。

戦災家屋は26万8000戸を超え、罹災人口100万余という被害は、原爆の広島に匹敵する数字である。この一夜の空襲で本所区、深川区、城東区、浅草区はほぼ全滅した。被害は現在の墨田区、江東区、台東区を中心に東京全土に及び、東京の4割ほどが焦土と化したのだった。〉（『日本列島 空襲の記録』p.112）

しかし、東京を襲った「大空襲」は、この日だけではなかった。

東京の空襲といえば、下町地域を焼き払った昭和20年3月10日の「東京大空襲」をまず思い浮かべる。

しかし「3・10」は、焼夷弾による無差別爆撃の「始まり」にすぎなかった。その後も、名古屋、大阪、神戸など大都市が続けて焼かれ、東京でも連日のように空襲警報が鳴り響き、「３・10」に匹敵する規模の大空襲が何度も行われた。

4月13日深夜から14日未明にかけては、B29が352機で東京に襲いかかった。赤羽の兵器廠地区を中心に、豊島、王子、小石川、荒川、四谷、牛込区（現新宿区）など広域に焼夷弾と爆弾を投下。被害は焼失家屋約20万戸、死者2459名、負傷者4746名、罹災人口約66万6000名に及んだ。

さらに、山手地区への空襲は本格化していく。

4月15日深夜から16日未明にかけては、120機のB29が、焼け残った西部方面から大森、蒲田など城南・京浜工業地帯を襲った。焼失家屋は約6万8400戸、死者841名、負傷者1620名、罹災人口はじつに約26万4000名。

この2度にわたる4月の大空襲は、いずれも「3・10」に匹敵する規模だったが、死傷者は一桁少なくすんでいる。それはなぜか――。

本書では、その理由として「東京空襲を記録する会」の松浦総三氏の見解を紹介している。

〈4月空襲で死傷者の少なかった原因は、軍や政府の厳重なる報道管制や宣伝にもかかわらず、3月10日空襲の惨状を知り、空襲警報が鳴ると、消火をあきらめて、素早く避難したことにあるといえよう〉（『日本列島 空襲の記録』p.118）

5月に入ると、さらに本土爆撃は激化し、東京では5月24日未明、525機のB29が渋谷、世田谷、杉並、目黒、大森、品川地区を襲い、死者762名、負傷者4130名の被害を出した。さらに翌25日の深夜から26日にかけて470機のB29が来襲し、都内のまだ攻撃を受けていない地区をめがけて、3238トンの焼夷弾を投下した。これは「3・10」の倍近い量である。

度重かさなる空襲で、5月末までに東京は「全市街の50.8％が焼失した」といわれる。

皇居の「明治宮殿」も全焼

この東京で、米軍が1ヵ所だけ投弾を禁止していた場所が、皇居だった。

〈その理由は、天皇を終戦後の日本占領政策に利用するという方針が固まっていたからだった。また、もし皇居を意図的に攻撃したならば、日本人は本土決戦に持ち込んででも頑強に抵抗し、降伏を拒むだろうとの予測があったからでもあった。

しかしながら、昭和20年5月25日深夜の空襲で、米軍の爆撃隊は思惑に反して皇居の一部を炎上させてしまった。〉（同書p.122）

この日は、皇居に近い官庁街に焼夷弾攻撃が行われ、半蔵門から永田町一帯が炎上した。折から風速3.7メートルの南南東の風が吹いていたが、猛火が気流を変化させ、14〜15メートルにもなる突風が皇居付近に吹きつけたのである。

三宅坂の参謀本部が燃えたとき、風が一段と高まり、火の粉が濠を越えて皇居内に降り注いだ。そして、宮内省主馬寮（しゅめりょう）、大宮御所側守衛所などが燃えあがり、ついに、正殿や豊明殿などの「明治宮殿」も全焼してしまう。

皇居の炎上を知って駆けつけた海軍大臣の米内光政は、桜田門の前で芝生に両手をついて平伏した。首相の鈴木貫太郎も、自らが暮らす首相公邸が燃え落ちたにもかかわらず、ただちにお詫びに参内した。

〈火は明け方に鎮火したが、陸軍大臣の阿南惟幾大将は責任を感じて辞表を提出した。阿南は、天皇の「宜シク現職ニ留マリテ輔弼ノ誠ヲ尽クスベシ」との言葉に辞表を撤回したが、日本政府の首脳たちは「皇居まで焼かれてはもうダメだ」というよりも、「このままでは負けられない」との思いを強く抱いたのではないのだろうか。〉（同書p.128）

そして、さらにこの後2ヵ月半、列島の地獄は続くのである。

終戦前夜にB29が89機来襲した熊谷。帰り道の「爆弾投棄地」となった浜松。理不尽極まりない「日本空襲」の数々。