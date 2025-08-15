史上最悪の「インパール作戦」、「終戦」を知らないままさまよった戦争特派員がいた

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

インパール作戦

1944年3月8日、日本軍史上最悪の戦闘のひとつと言われる、旧マニプル藩王国の首都であったインパールへの侵攻が始まっていた。

日本軍は、イギリス連邦軍に撃破されてミイトキーナを奪回され、雲南では米国式兵器を装備した中国軍に大敗を喫した。さらに作戦中止後の11月には、イギリス連邦軍英印軍の総攻撃に遭い、ビルマ北部のバモーなどの戦略要地を失い、日本軍は敗走した。翌年5月には、ラングーンも奪回された。約4ヵ月で16万人が亡くなっている。

この戦闘には、海軍報道班員のほか、この本でもよく名前の出てくる木村定秋、佐藤成夫、横田高明、一色直文ら60人ほどが派遣されていた。しかし、毎日戦中写真には、空爆の写真しか残ってはいない。検閲が厳しかったこともあったろう。

海軍報道班員のうち6人が、1945年3月23日に現地召集を受けた。その中で戦死したのは、トングー南方にいた樋口与一郎（愛知県岡崎市出身、享年31歳）らであった。一方、生き残ったひとりが、染谷光雄である。

染谷は1934年給仕として採用され、働きながら高輪中学を卒業していた。1943年に写真部雇員としてラングーン支局に赴任する。応召後、インパール作戦に従軍するはずであったが、戦局の影響で交通事情が悪化して、1ヵ月もかかって現地にたどり着いた。所属部隊が壊滅した後、1944年11月にいったんラングーン支局に戻るが、そこからマンダレー街道、シッタン河を渡る過酷な逃避行が始まる。

染谷は「終戦」を知らないまま、タイ、ビルマの国境をさまよった。「牛五十頭を食べつくし、木の根、バナナの芯、犬など食べられそうなものはすべて口にした」（『【激写】昭和』）。モールメンで武装解除になったとき、染谷の部隊はわずか50〜60人に減っていた。着の身着のままであったが、バンコクの日本人収容所にたどり着けた。ここで現地人にカメラを借り、撮影したフィルム2本を持って帰国している。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。書籍には50点以上の秘蔵写真を収録していますので、ぜひご覧ください。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

【つづきを読む】「これが最後の通信になるかもしれません」…日本軍兵士からは見えなかった「もうひとつの戦場」