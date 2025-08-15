名医が教える！歴史的猛暑による夏バテを解消する方法

異常気象や温暖化のせいなのか、このところ症状を訴える人が増えている寒暖差アレルギー。仕組みを正しく理解して、有効な対策を取ろう。

食生活も重要

次に食事ですが、まず、毎日3食しっかり摂りましょう。特に朝食は体内時計を整える役割も持っていますから、必ず摂るようにしてください。

夕食は、寝る3時間前には終わらせるようにしてください。寝る直前に食べると、自律神経が活発なままになってしまうため、うまく寝られなくなってしまうんです。

メニューは、バランスが大事です。暴飲暴食は胃腸の乱れにつながりますから、もちろん厳禁です。高齢の方はタンパク質が不足しがちなので、お肉や豆などもうまく摂りながら、同時に食物繊維やビタミン、発酵食品を意識して食べていただきたいですね。

乳酸菌を摂取するためにヨーグルトなど乳製品を摂るのもよいでしょう。高齢者の場合は、さらにビフィズス菌も不足しがちになります。すべてのヨーグルトにビフィズス菌が含まれているわけではありませんので、含まれているものを選ぶようにしてください。

水分もこまめにしっかり摂りましょう。水に限らず、お茶やスポーツドリンクなどでもかまいません。今の時期でしたら、こまめには水分を摂ってもらいたいですね。逆に、アルコールは利尿作用があって脱水になりやすいのと、たくさん飲むと交感神経が亢進してしまって、睡眠にもよくありませんから、ほどほどにしておきましょう。

入浴するときは、39度から41度のお湯に最初の5分は肩までつかって、残りの10分は半身浴をするように心がけましょう。

就寝前のスマホの利用は自律神経を刺激し、交感神経をたかぶらせて寝付きにくくなる原因になりますから、就寝1時間前からは、利用を控えるようにしてください。

寒暖差アレルギーに効く「呼吸法」

こうした生活改善と合わせて、情報収集もしっかり意識してください。

最近ではアプリやニュースサイトなどを見れば、天気予報やその日の気温がスマホで気軽にわかります。特に気温が高くなりそうな日は、室内に入ったときの寒暖差をやわらげるために、上に1枚羽織るものを持っていく。あるいは汗をかいたら着替えられるように下着を持ち歩くなど、予測して対応することができます。

いろいろと述べてきましたが、自律神経を乱さないためには、ストレスを感じないようにするのも大事です。日ごろからきっちりしようと気負いすぎないようにして、自分にできることから気長に続けていきましょう。

最後に、私が実践している呼吸法を紹介します。息を吸う時間と吐く時間を、「1対2」になるように意識して呼吸を続けるのです。具体的には、鼻から3秒吸って口から6秒かけて吐くのを繰り返す。こうした呼吸法は、自律神経を整えてくれます。

もちろん、常にこれを意識しながら呼吸をし続けるのは難しいですから、一日の中で時間を設けて、例えば寝る前とか、仕事の帰り道に少し公園で休憩しながらとか、3〜5分ほど集中してやるようにしましょう。習慣になれば、次第に効果が実感できるはずです。

60歳を超えると、自分が想像している以上に体力が落ちてきます。若いころの感覚のまま、暑いところと寒いところを行き来していたら、痛い目に遭うでしょう。自分の年齢や体力、体調を把握した上で、生活習慣を見直し、できることから整えていきましょう。やったことに関して、健康は裏切りませんから。

