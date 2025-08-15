NHK¡ÖÀïÁèÈÖÁÈ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¶ìÇº¤È³ëÆ£¡×¡ÄNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÆÃ½¸¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¡ÖNHK¤ÇÀïÁèÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¡×
²£°æ½¨¿®¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢NHK¤Ç¤½¤ó¤ÊÉ¾È½¤ò¤È¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ËÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼¤Ë¤Ä¤¯¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNHK¤Î¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¸À¤¦¡£
8·î15Æü¡¢¤½¤ó¤Ê²£°æ¤µ¤ó¤¬Åý³ç¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÂç·¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÂç·¿¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¡Ö¿·¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Î¤³¤È¡£2021Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤ÎÆó²ó¡¢¡Ö1945 ½ªÀï¡×¡ÖºÇ½ª²ó Ëº¤ì¤é¤ì¤¿Èá¤·¤ß¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢80²óÌÜ¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î15Æü¤ÎÌë7»þ30Ê¬¡¢Ìë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²£°æ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤Ë¤ò»×¤¤¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤«¡£
¼èºà¾ì½ê¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿²£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¾ðÊó¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¡¢¤Ò¤«¤¨¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·ÅÓÃæ¡¢²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤òÀÚ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¡¢¡ÖÀïÁè¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢²£°æ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
²£°æ¤µ¤ó¤Î³ëÆ£¡¢í´í°¡¢¶ìÇº¡¢íõ½ä¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý
--º£²ó¤ÎN¥¹¥Ú¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´ë²è¤À¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£°æ¡§¤Ï¤¤¡¢5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡ÖÈïÇú80Ç¯¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤¿´ë²è¡×¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤éÏ¢Â³¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤¬1941Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É80Ç¯¸å¤Î2021Ç¯¤Ë1941Ç¯¤Î¤³¤È¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÍâÇ¯2022Ç¯¤Ë¤Ï1942Ç¯¤Î¤³¤È¤ò¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï1943Ç¯¤Î¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¤È¡¢1Ç¯¤º¤ÄÀï»þÃæ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡£º£²ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ëè²ó6¡Á7¿Í¤Û¤É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÈÖÁÈ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²áµî¤Î²ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¡Ö¼êµ¡×¤ä¡ÖÆüµ¡×¤ò¤â¤È¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²£°æ¡§²æ¡¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ï¤â¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ20ºÐ¤ä30ºÐ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤¦À¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Î¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¼êµ¤äÆüµ°Ê³°¤Ë¼êË¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼êµ¤äÆüµ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åö½é¤«¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤âÆüµ¤ò»È¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÀï¾ì¤ä»ö·ï¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ä¹¤¤ºÐ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼êµ¤äÆüµ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¤òÃµ¤·¡¢¤¢¤ë°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ï¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¡ÖºßÎ±Ë®¿Í¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¡×¤Î¥ê¥¢¥ë
--¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î8·î15Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Î´ÙÍî¡¢²Æì¤ÎÃÏ¾åÀï¡¢¹Åç¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ê¤É1945Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¼êµ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¿·Èþ¾´¡Ê¤Ë¤¤¤ß¡¦¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¤Î¼êµ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÉ×¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÏÍÄ¤¤Ì¼¤ÈÆó¿Í¤ÇËÌÉô¤Î»³³ÙÃÏÊý¤ËÆ¨¤²¤Þ¤É¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ë¥é´ÙÍî¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤È1¹Ô¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²£°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç²¿½½Ëü¿Í¤È¤¤¤¦Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÆìÀï¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢½Å²Ù¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀïÀþ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤·¤Ü¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐÇ¯Åª¤Ë½ÐÍè»ö¤òÄÉ¤¦ÈÖÁÈ¤À¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤â¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÀïÀþ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Õ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢·ÐÇ¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëºßÎ±Ë®¿Í¤ä¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿·Èþ¤µ¤ó¤ÎÀï¸å¤ÎÀ¸³è¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²£°æ¡§¿·Èþ¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¡¢·§ËÜ¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¡¢É×¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Î°ÖÎî¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¤Ï¤¤¡£
²£°æ¡§°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ÖÎî¹Ô»ö¤Ç¿·Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î°ÆÆâ¤ò¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤Ï¼«¿È¤âÀïÁè¤Ç¤´²ÈÂ²¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤Ï»ä¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¿·Èþ¤µ¤ó¤ËÌÀ¤«¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿·Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¾À·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÀêÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»ê¤ë¡£¿·Èþ¤µ¤ó¤ÏÀïÁ°¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò²¿¿Í¤â¸Û¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Èþ¤µ¤ó¼«¿È¤âÉ×¤ÈÌ¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¼Ô¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤â¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¤â¤Î
--ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤â¤ÄÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Èï³²¤È²Ã³²¤¬Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤¬Èï³²¼Ô¤ÇÃ¯¤¬²Ã³²¼Ô¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
²£°æ¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢Ê¼»Î¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä§Ê¼¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸½ÃÏ¤Î¥²¥ê¥é¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÆÍÁ³¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀêÎÎ¤·¡¢¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀêÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÆó¼Ô¤¬ÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤¤¤ÞÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤äÀïÁè¤Î·Ð°Þ¤¬¤ï¤ê¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½¿Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈï³²¤È²Ã³²¤¬ºÙ¤«¤¯Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤¤·Ð°Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤Ë¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔÊ¬ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçÏÈ¤Ç¤Î¡ÖÅý¹ç¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£Îò»Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
²£°æ¡§¡Ä¡Ä»ä¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Îò»Ë´Ñ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸«Êý¡×¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤òÃ±½ã²½¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¤ÄÌá¤ê¤Ä¤·¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢°ì²áÀ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢±ÇÁü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¡£Ã±½ã²½¤Î´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë¼ýÚÌ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
É×¤òÆÃ¹¶¤ÇË´¤¯¤·¤¿½÷À¤Î»×¤¤
²£°æ¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¸à°æ±à»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà½÷¤Ï¡¢É×¤òÆÃ¹¶¤ÇË´¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
--¤Ï¤¤¡£
²£°æ¡§¸à°æ¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÆÃ¹¶¤Ç¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñ¤Ëã«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ×¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤¿ÆÃ¹¶¤ò¸Ø¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É×¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¤Ë¤¤Á¤ó¤Èã«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò²æ¡¹¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ì÷¹ñ¤Ë»²¤ë¤È¡Ö¥¤¥³¡¼¥ëÀïÁèÈþ²½¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤ò»ä¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£
²£°æ¡§ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°ÖÎî¤ä¸²¾´¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°äÂ²²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÈþ²½¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÈéÉæ´¶³Ð¤ÇÃÎ¤ë¡¢ÀïÁè¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£°ä¹ü¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ËÄÂç¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¹ñ¤Ëã«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òã«¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÀïÁè¤òÈþ²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î»×¤¤¤Ï¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´°÷¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤Ï¤¤¡£
²£°æ¡§1960Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀªÀ¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òã«¤ë¤³¤È¤È¡¢ÀïÁè¤òÈþ²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊª¸ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Îº¤Æñ
--¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤ÇÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²£°æ¡§Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÀïÁè¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¤Ï°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼êµ¤äÆüµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
²£°æ¡§¤½¤â¤½¤âÀïÁè¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êª¤Î¸«Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ä´¶¤¸Êý¡¢¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ê£»¨¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Îº¤Æñ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÍý²ò¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤ÞÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£°æ¡§¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤Þ¤Í¤¯ÆÏ¤±¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤Í¤¯¿Í¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡£
ÂÎ¸³¼Ô¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
--¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤âÁêÅö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£°æ¡§¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«Ëý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¯¤éÄ¾¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤´°äÂ²¤È¤«¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Î²áÄø¤Ç¼êµ¤äÆüµ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÇ®¿´¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Èà¤é¤¬»Ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìËÜ¤¿¤ê¤È¤â¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âÊüÁ÷¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åö»ö¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âº¤Æñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤¿¡¢ÆÃ¹¶¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¸à°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ×¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Àï¸å¤Î¼êµ¤Ë¤ÏÀèÎ©¤Ã¤¿É×¤ò¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤é¤á¤·¤¯»×¤Ã¤¿»ö¤«¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
--¤Ï¤¤¡£
²£°æ¡§Î¾Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¿Í¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤¬ËÜ²»¤Ç¤É¤Á¤é¤¬·úÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÀï¸å¡¢À¸³è¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢À¸³è¤¬¾¯¤·°ÂÄê¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ËÉ×¤¬ã«¤é¤ì¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´¶¾ð¤â²êÀ¸¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤º¤Ã¤È²¿½½Ç¯¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î°ìÌÌ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤´ËÜ¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÜ¿´¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤½¤Î¼êµ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
