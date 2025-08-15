英語で「眠くなってきた」は何て言う？ 眠気が襲ってきたときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

今回は、睡魔に襲われたときに言う「眠くなってきた」の英語表現を解説します。「眠たい」ではなく「眠くなってきた」と、”だんだん変化した”ニュアンスは英語でどう表現するのでしょうか。例文とともに解説していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「眠くなってきた」の英語表現

夜が更けてきたり、食後にぼんやりしてきたりすると、「眠くなってきた」と言いたくなることがありますよね。英語では状況やニュアンスに応じてさまざまな言い方があるので、中でも代表的なフレーズを例文とともに紹介します。

【1】 I’m getting sleepy. 「眠くなってきた」

【解説】こちらは「眠くなってきた」の定番表現。「getting（なってきた）」をつけることで、眠気がだんだんと訪れている様子を表します。「I’m getting sleepy. I think I’ll head to bed soon.（眠くなってきた。そろそろ寝ようかな）」のような使い方もできます。

【2】 I’m starting to feel sleepy. 「眠くなってきた」

【解説】「start to feel」で「〜と感じ始める」という意味で、「眠くなってきた」という気持ちを伝えることができます。食後などによく使われ、「I’m starting to feel sleepy after that big meal.（あんなに食べたら、なんか眠くなってきた）」のように言うことも可能。

【3】 I’m starting to drop off. 「眠くなってきた」

【解説】カジュアルな表現で、「うとうとする」「寝落ちしそうになる」という意味になります。眠気に抗えなくなってきたときに使います。「I’m starting to drop off during this movie.（映画を見ながらウトウトしてきちゃった）」のような使い方が自然です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

