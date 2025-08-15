大好きだった人の横顔が思い出せなくなっていく…死別の悲しみを「忘れていく悲しみ」にどう向き合うか

「死に向き合う」という普遍的な事柄を、「父の死」という個人的な体験から描いた哲学者の岩内章太郎さんのエッセイ集『星になっても』が、共感と感動の声を呼んでいます。『群像』8月号に掲載された、長島有里枝さんによる書評「忘れたくない悲しみを乗り越える」を特別にお届けします。

忘れたくない悲しみを乗り越える

わたしたちの社会では、「死」が一般的によくない出来事、避けるべき結果として認識されている。日常的に受け取る「死」についての情報にもネガティブなものが多い。

死はよく痛みや苦しみと共に表現され、死となだらかに繫がる病気や老いは、遠ざけるべきものとして扱われる。その強制終了感、いったん向こうへ行ったら戻れず、どんなに愛着あるものとも----自分自身とさえ----お別れしなければならないことを想像すると、自分が死ぬことも大切な誰かが死んでしまうことも、とても怖い。

『星になっても』は、父を亡くした著者が「死」を哲学的に、著者自身の個人的経験から離れることなく考察した本だ。

「そもそも私が哲学の道に入ったのは、人はみないつか必ず死ぬという当たり前の事実が嫌だったからなのである」という哲学者の岩内章太郎さんは、突然の病気でお父さんを亡くした直後、文芸誌で本書のもととなるエッセイの連載を始める。その間の1年4ヵ月、父／夫／祖父を失った自分と家族に目を向け、そこに現れる語りや事象について考え、書くことを通じて父の死と向き合うことで喪失を乗り越えようと試みる。

哲学者と呼ばれる人たちの孤独なイメージとは裏腹に、岩内さんは家族----幼い子供たちと妻、遠くに住む母と弟----のあいだで、どちらかと言えばにぎやかにこの試みをおこなう。そのせいか、本書は死をめぐる考察でありながら、全編を通じて生がキラキラと輝きを放っている。

1つ目のエッセイ「十円玉と骨」は、切なくて可笑しい。葬儀の昼食にみんなと違う弁当を食べた兄弟が、荼毘に付された父の骨を砕くことになるこの話では、葬儀の主役である「死」が脇役の「生」に、思いがけず出し抜かれる様子が描かれる。

場の空気を読んだ幕の内弁当ではなく、紐を引くと湯気が出るタイプのビーフ重を頼んだ自分と弟にも、収骨するためとはいえ大切な人の骨を砕くよう要求されることにも著者はうろたえ、その行為に抱く微かな違和感について考える。

そして、不謹慎のように感じられるそれらの振る舞いが、実は生きることの乱暴なまでの強さと結びついている可能性に気づく。自分に代わって骨を砕く弟について、著者は次のように記している。

私はその光景を見て、流石だと思った。親の骨をあんな力とスピードで、しかも悲しみの中で砕ける人は、日本中を探しても見つかるまい。（略）これがビーフ重を一息で平らげてしまう弟の凄味である。

続く数編では、いいことばかりではなかった父と二人の息子との親子関係が、著者自身の息子たちにも言及しながら明かされる。岩内家は酒豪揃いであるようだが、普段真面目な父だけは、飲むと悪霊が取り憑いたように人が変わってしまったらしい。

そんな父とは会うたび口論になったと著者は言い、闘病中の1年が最も穏やかな時間だったと振り返る。「聖橋にて」にある、言葉で気持ちを表現することの少ない弟がかつて「「あいつは俺が殺る」と本気で言っていた」というエピソードに、なんだか自分の家族に通じるものを感じた（わたしの父もわたしもお酒は飲めないが）。

父を「殺る」可能性について話せる兄弟の健全さは、その言葉の不穏さを補って余りある。弟の強い言葉を真に受けはしないが、半ば本気で父の身を案じる兄の心情が面白い。

亡くなった人をめぐる物語はしばしば美化されてしまうが、著者はそういう語りを入念に避ける。いい人だから好き、好きだから死んで悲しい、悲しいからやっぱりいい人だった、というような単純さでこれを描かないという強い決意が、文面から感じられる。きっと、わかりやすさは矮小化でもあると考えるからだろう。

その代わり、わからないことや悩ましい事態にぶつかったときは哲学者の言葉を引いて、それを論理的に検証していく。ムカつき呆れ、怒鳴り合いの喧嘩をした父と、尊敬し愛し、もう一度会いたい父。自分の気持ちをどちらも大切にしながら、父のいない世界を受け入れて生きていこうとする。

「喪失の後で」というエッセイには、わたしが家族を亡くしたとき考えたことが書かれていると感じた。『群像』にエッセイを依頼された際、著者は「書くなら父のこと以外は書けない、という状態だった」という。わたしも同じ気持ちで小説を書いたことが一度だけある。写真を撮り始めたのも、家族の死がきっかけだった。「死別のかなしみを忘れていくかなしみ」を、まさに恐れていたからだ。

当時まだ10代半ばだったわたしは、大好きだった祖母の横顔をはっきりと思い出せなくなっていく自分の薄情さが許せなかった。悲しみはまず怒りに、それから恐怖に変わって、わたしは写真を撮ることで、いつか忘れてしまう今を記録するようになった。

著者には二人の息子がいて、4歳の長男はじいじの死について考えている様子を見せる。著者と妻は、子も抱えているだろう喪失感を軽視せず、互いに支え合いながら家族もケアする。一人になった母のことも気にかけつつ、自身の喪失にも対処する日々を著者は送る。

亡くしたのは同じ人でも、関係性が違えば悲しみのありようも異なり、それぞれが手探りで生の歩みを進めていくしかない。岩内家のお母さんのように、どうしても一人で乗り越えなければならない課題も存在する。

著者にとっては、哲学的思考をめぐらせることが、自分ごととしてではなく研究として死と向き合う契機となり、ちょっとした息抜きになっているようにも見える。学問や論理的思考の実践に、こんな風に人の心を鎮め、軽くする効果もあるのかと思うとなんだか嬉しい。

読了後、あらためて当事者という言葉について考えた。死を迎えた人は、さっきまで自分のものだったはずの身体を置いていく。したがって荼毘に付す、骨を砕くというような行為は他者に決定権が委ねられる。喪失感や悲しみも生きている者のもの。ならば「死」とは誰のものなのか。近いうちに、飲めないビールを飲みながらそんなことを息子と話し合ってみたいと思う。

