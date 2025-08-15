

「猫ファースト」な家づくりの先駆けである清水満氏に話を聞いた（撮影：梅谷秀司）

猫が、長生きになっている。

1990年には平均寿命5.1歳だった猫は、調査方法が異なるため単純には比較できないものの、2020年には14.5歳に到達＊。30年で大幅に長生きするようになった。

ペットとしての存在を超え、家族の一員として迎えられる猫が増える中、フードや住環境、医療や介護など、猫向け商品・サービスの質にも高いレベルが求められるようになっている。

本連載では、成長を続ける「ネコノミクス」の最前線を追っていく。

初回となる今回は、”猫専門”の建築事務所を紹介する。

“猫前提”の家づくり

高所に軽々と飛び移り、リビングの床でのびのびと寝そべったかと思えば、あっという間に姿を消してお気に入りの隠れ場所へ──。

そんな猫の習性や心理を踏まえた「猫ファースト」な家づくりを専門に行う建築事務所が、近年増えている。

その先駆けの一つが、”猫の専門家”として知られる清水満氏が代表を務める建築事務所「ネコアイ」だ。



猫がキッチンに侵入できないよう、リビングとの間にガラス戸を設けた（撮影：梅谷秀司）

同社では猫との暮らしに特化したリフォーム・新築住宅の設計、さらには賃貸住宅の監修まで手がける。その中でも特にニーズが高いのが、室内のキャットウォークの設計・施工だ。

ただ、「猫のためにキャットウォークを設置したのに、全然使ってくれない」といった飼い主の嘆きを、筆者はよく聞く。

こうした悲劇はなぜ起こるのか清水さんに尋ねると、「飼い主さんが『猫ってこうだよね』と作った結果、猫が使わないものになっているから」という答えが返ってきた。猫の行動や生態のエビデンスをちゃんと理解していないことが原因だという。

猫が「本当に喜ぶ」キャットウォーク、3つの鉄則

清水氏によれば、キャットウォークのポイントは3つある。



リビングの入り口には、キャットウォークへと続く猫用の階段（撮影：梅谷秀司）

1.足場の間隔は30〜45cm以内

猫が跳躍しなくても前足が届く間隔が理想。

2.回遊性があること

行き止まりにならないよう、上り下りできる場所を2カ所以上つくる。

3.設置場所はリビング

飼い猫は飼い主を家族と見なしている。自然と家族のいる場所に集まりたがる。もし”猫仕様”の部屋を1部屋だけにするのなら、家族が長い時間を過ごすリビングがベスト。

たとえば、猫専用の部屋にキャットウォークを設置する飼い主も多いが、猫部屋に閉じ込めない限り、猫は人のいるリビングに集まる。そのため、猫部屋の設備はほとんど使われなくなるケースもあるという。

また、飼い主が設置したがる吊り橋やハンモックも、猫は不安定な場所を嫌うため、使わない場合が多い。

「猫の仕事を始めたばかりの頃だが、猫が7匹いるお宅に取り付けて、成猫は1匹も使ってくれなかったことがある」と清水氏は振り返る。

ただし、猫は用心深くもあるが、好奇心も強い。「ある日1匹が使い始めたら、他の猫も（一斉にをとる）使い出す」なんてこともあるのだという。

ネコアイでは、客から寄せられたフィードバックを検討し、猫が使わない、あるいは猫が落下してしまったなどの場合、修正を行なっている。しかし現在では修正が必要になった例はないそうだ。



ネコアイ代表取締役 清水満氏。愛玩動物飼養管理士の資格も取得（撮影：梅谷秀司）

ここで実例として、ネコアイが手がけたUさんのお宅をご紹介しよう。

夫婦2人、大学生の息子さんと、ルキウス（オス・11歳）、あられ（メス・11歳）の3人2匹で暮らしているUさん。2年半前、一戸建てから新築マンションへの転居を機に、自宅を”猫仕様”にすることを決めた。



Uさんの愛猫、ルキウス。2016年に保護猫カフェから引き取った。おっとりした性格で、いつも接客を担当してくれるそう。もう1匹の愛猫、あられは最後まで姿を見せなかった（撮影：梅谷秀司）

「以前は3階建てだったので、上り下りの運動もできていたんですが、マンションだと活動範囲が狭くなってしまう。そこでキャットウォークをつけたいと考えました」（Uさん）



家族が過ごすリビングに、壁をぐるりと一周するキャットウォーク。足場の間隔は猫が無理なく飛び移れるよう、30〜45cm程度が望ましい（撮影：梅谷秀司）

キャットウォークはリビングをぐるりと一周し、そこから寝室までつながっている。昇降ポイントはリビングの入り口とキッチン壁の棚上の2カ所。強化ガラスでできた部分もあり、猫が上で寝そべる姿を下から観察することもできる。

ガラス面に接触したふかふかのお腹や肉球を眺めるのは愛猫家にとって至福。前足をたくし込んだいわゆる「香箱座り」の構造がわかるのも楽しい。

「施工が済んでから人間、猫ともに引っ越してきたので、初めて見た時は『うわぁ！』と感動しました。ルキウスのほうが積極的なので、先に登って、あられを案内してあげていたんですよ。今は、箱の部分に頭を突っ込んで寝ていることも多いです。季節によっている場所が違いますね」

費用は総額200万円

Uさんはキャットウォークの他に、キッチン侵入防止扉、キッチンとリビングの間を塞ぐガラス窓などを施工した。また、人間のトイレに猫トイレも置いたため、人間と猫のバッティング防止用にペットカメラを設置。費用は猫用とは別に依頼のあった人間が使用するものも含め、合わせて200万ちょっとだったという。

「上限はとくに決めていませんでした。でも、問い合わせた時点で『うちは高いですよ』と言われました。他にも1社、連絡をとっていましたが、サイトに掲載されていた施工例がいいなと感じたのと、ご提案いただいた内容が気に入ったので依頼を決めました」

依頼から施行完了までの期間は普通、2カ月程度だという。

流れを説明すると、ネコアイでまず、客に書いてもらうのが、A4用紙で7枚に及ぶ「ヒアリングシート」だ。

客や猫などの家族構成や年齢といった基本情報、暮らし方、猫の性格、運動能力、食べ物、施工の要望など、多岐にわたる質問が並ぶ。



依頼時に記入してもらうヒアリングシート。飼い猫の性格、家族との関係、好きなご飯やおやつ、トイレのタイプなど、質問は多岐にわたる（撮影：梅谷秀司）

次に事務所で間取り図、室内写真、猫の写真を見ながら猫との暮らしや性格などについて聞き取り、おおまかな予算についての説明を行う。

実際に依頼が決まれば、自宅を訪問し、現場の測量を行う。これに基づき作成した図面や見積もりをすり合わせたのち、契約、発注、着工、引き渡しと続く。

”猫専門”の建築家になった理由

「猫のつながりで世界が広がっていくこと」が、猫専門家として活動するうえでの何よりの喜びという清水さん。

後編「猫に良かれと思った飼い方がストレスになり病気を招くことも」≪猫が本当に喜ぶ家≫を追求する”猫ファースト建築士”の猫愛あふれる生き方では、清水さんが”猫専門”の建築士になった背景、本当に猫が幸せな家の作り方を聞いた。



ネコアイのオフィスには猫の代わりにかわいい猫のぬいぐるみが（撮影：梅谷秀司）

