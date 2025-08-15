【日本】
実質GDP１次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想　0.1%　前回　0.0%（前期比)
予想　0.3%　前回　-0.2%（前期比年率)　
予想　3.1%　前回　3.3%（GDPデフレータ・前年比)

鉱工業生産（確報値）（6月）13:30
予想　1.7%　前回　1.7%（前月比)　
予想　4.0%　前回　4.0%（前年比)　
予想　N/A　前回　2.0%（設備稼働率・前月比)

【中国】
小売売上高（7月）11:00
予想　4.5%　前回　4.8%（前年比)
予想　N/A　前回　5.0%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（7月）11:00
予想　5.9%　前回　6.8%（前年比)
予想　N/A　前回　6.4%（年初来・前年比)

【米国】
小売売上高（7月）21:30
予想　0.5%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（8月）21:30
予想　-1.0　前回　5.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

輸入物価指数（7月）21:30
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

輸出物価指数（7月）21:30
予想　0.0%　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　2.8%（前年比)

鉱工業生産指数（7月）22:15
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　77.6%　前回　77.6%（設備稼働率)

企業在庫（6月）23:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想　62.0　前回　61.7（ミシガン大学消費者信頼感指数)

対米証券投資（6月）16日05:00
予想　N/A　前回　2594.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります