本日の予定【経済指標】
【日本】
実質GDP１次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想 0.1% 前回 0.0%（前期比)
予想 0.3% 前回 -0.2%（前期比年率)
予想 3.1% 前回 3.3%（GDPデフレータ・前年比)
鉱工業生産（確報値）（6月）13:30
予想 1.7% 前回 1.7%（前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（前年比)
予想 N/A 前回 2.0%（設備稼働率・前月比)
【中国】
小売売上高（7月）11:00
予想 4.5% 前回 4.8%（前年比)
予想 N/A 前回 5.0%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（7月）11:00
予想 5.9% 前回 6.8%（前年比)
予想 N/A 前回 6.4%（年初来・前年比)
【米国】
小売売上高（7月）21:30
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（8月）21:30
予想 -1.0 前回 5.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
輸入物価指数（7月）21:30
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
輸出物価指数（7月）21:30
予想 0.0% 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 2.8%（前年比)
鉱工業生産指数（7月）22:15
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 77.6% 前回 77.6%（設備稼働率)
企業在庫（6月）23:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想 62.0 前回 61.7（ミシガン大学消費者信頼感指数)
対米証券投資（6月）16日05:00
予想 N/A 前回 2594.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります
