『ザワつく！金曜日』で約1000人に調査した究極の2択！夏に食べたいフルーツ対決“すいかVSメロン”

8月15日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、多数派はどちらかを当てるクイズ「ザワつく！究極の2択」で心理バトルに挑む。

【映像】高嶋ちさ子、“絶品かき氷”食べたさにサイコロ投げ辞退を言いだす！「ズルをしてしまうから…」

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか――老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回のテーマは、“すいかVSメロン”という、猛暑の夏に食べたいフルーツ対決だ。

このクイズは、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できるのが最大の特徴だが、ポイント独走中のちさ子に対抗するため、一茂と良純は大きな賭けに出ることに。

はたして3人はどちらを選んで何ポイント賭けるのか？

そして多数派を当てたら食べられるごほうびを味わう権利をゲットするのは誰なのか？

また番組では、話題の詰め放題に3人が挑戦する。

今回は、新潟県にある老舗アイスメーカー工場の直売所で人気のアイス詰め放題に挑む。この直売所では、1袋500円のアイス詰め放題が毎日楽しめるという。

スタジオには巨大アイスケースが出現。司会進行のサバンナ・高橋茂雄を加えた4人でアイスの詰め放題を開始するが、3分間の制限時間を設けたため、4人は大あわて。

一茂、良純、高橋の男性3人は最後の最後で袋が閉まらないと大苦戦。はたして、もっとも多く詰められたのは誰なのか？