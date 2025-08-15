今回は、同窓会で元カノに12年ぶりに再会し、浮気してしまった男性のエピソードを紹介します。

「こんなにキレイだったっけ…」

「ある日高校の同窓会のお知らせが届き、参加したんです。すると元カノがいたんですが、驚くほどキレイになっていたんです。元カノと会うのは12年ぶりですが、『こんなにキレイだったっけ……』と思わず自分の目を疑いましたね。キレイなだけじゃなく、色っぽくて……。

そして同窓会の後、元カノに『これから飲み直さない？』と、上目遣いで誘われました。もちろんついていきましたが、飲むだけで終わるわけがなく。『私、酔っちゃったみたい……』と元カノに体を近づけられたら我慢ができず、浮気してしまいました。まぁでも一度きりの浮気で、二度目はないですから」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年11月）

▽ 「二度目はない」と思っていても、絶対にないとは言いきれないですよね。それに元カノの方が未練がある可能性もありますし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。