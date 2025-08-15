ある戦争遺族が自分の誕生日を祝わないワケ

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

祝わぬ誕生日

新聞は原則、実名主義のメディアだ。だから、取材に協力してくれた人に氏名の漢字や読み方、年齢を繰り返し確認する。年齢確認用に生年月日も聞く。2階から1階の居間に戻り、ノートパソコンなどをしまいながら、生年月日を聞いていないことに気づき、尋ねた。

「登喜子さん、昭和何年生まれでしたっけ」

「8年」

「昭和8年の何月何日ですか」

「3月17日」

「そうか、あの日ですもんね……」

「そう……」

硫黄島遺族らにとって忘れられない3月17日。大本営が国民に対して、硫黄島守備隊が玉砕した日として発表した日付だ。それに従って、多くの遺族に届けられた戦死公報に記載された命日は3月17日となった。奥山家も同様だ。千里あんちゃんも駿あんちゃんも例に漏れず、この日とされた。伝えられたのは終戦直後だと記憶している。

「だから誕生日（のお祝いを）やっていないの」

「やっていないんですか」

「そう。もう終戦になってからね、3月17日が硫黄島玉砕の日でしょ。だからもう誕生日はやらないって。そう決めたの……」

しばし、言葉を失った。登喜子の人生は、こんなにも奪われた人生なのか。二人のあんちゃんとの絆を引き裂かれ、誰もが等しくあるはずの故郷も誕生日もない。

前回のインタビューで、登喜子が言っていたことを思い出した。「お盆やお正月になると、決まって帰省ラッシュの大混雑のニュースが流れるでしょう。あれを見るたびに、とってもうらやましく思うのよ。皆さんは、帰ることができるふるさとがあっていいなあって……」。

終戦とは戦闘行為の終了にすぎず、硫黄島民の戦禍は生涯終わらない。最後の最後に、登喜子が私に伝えたのは、そんな真実だった。

多くの日本人の戦後は1945年8月15日に始まった。しかし、12歳を最後に、誕生日を失った登喜子の戦後は始まってもいない。

登喜子の家を出た。日は暮れつつあった。来たときよりも激しさを増していた雨と風に抗うように歩き、最寄り駅に向かった。

歩きながら、1時間半のインタビューを振り返った。硫黄島民と子孫が今なお島に帰れないのはなぜなのか。あれほど強く帰島を望み続け、毎日欠かさず祈り続けてきた登喜子でさえ、その理由を知らなかった。理由は何なのか。徹底的に探求しよう。

決意を強めた私の脳裏に、次に再会すべき人の姿が浮かんだ。その人の名は、山下賢二。今も消息不明の駿あんちゃんの親友で、登喜子と同じ疎開船に乗り、戦後は島民帰島運動にも深く携わった人物だ。2019年に初めて取材したときは89歳だった。

ご健在でありますように、と私は心から願った。

硫黄島民が帰れない謎。それを解く鍵は、賢二の物語の中にあるのかもしれない。

