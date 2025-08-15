木村拓哉『教場』シリーズ映画プロジェクト、スーパーティザー映像＆チラシビジュアル解禁！
木村拓哉が主演を務める「教場」シリーズの映画プロジェクト『教場III（仮）』より、歴代の名セリフ＆名場面を詰め込んだスーパーティザー映像とチラシビジュアルが解禁された。
【動画】木村拓哉演じる鬼教官・風間公親の名ゼリフが盛りだくさん！ 映画『教場III（仮）』スーパーティザー映像
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され大きな話題となった。
白髪まじりの髪型で右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、適性がないと感じた者には容赦なく退校届を突き付けて無慈悲に決断を迫るという厳しい風間の姿は従来の木村のイメージを大きく覆しつつも、熱狂的な「教場」ファンを生み出し、次々と映像化。2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場０−』が放送されるなど、大人気シリーズに。
そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、「教場」シリーズの集大成となるプロジェクトが始動。主演・木村拓哉×監督・中江功×脚本・君塚良一が再集結し、2026年にシリーズ史上初となる“映画”として公開される。
このたび、スーパーティザー映像が解禁。
壮絶な過去を背負った風間公親（連続ドラマ『風間公親−教場０−』）が警察学校の教官となり（SPドラマ「教場」「教場II」）、さまざまな疑念や葛藤を持つ生徒たちに浴びせてきた風間の名セリフをふんだんに盛り込んだ映像となっており、「従わないならここから出ていってもらう」「おい、クズ！」「なぜそこまで歪んだ」といった風間教官の容赦のないまっすぐな言葉の数々とそれぞれのドラマの名場面が折り重なるように映し出され、最後には「君にはここを辞めてもらう」と風間教官が鋭い眼差しで「退校届」を突きつける、緊迫感あふれる30秒映像が完成した。
さらに、風間教官がファイルにいつも保管していて、数々の生徒へ突き付けてきた「退校届」をリアルに再現したチラシが、本日8月15日より全国の劇場にて掲出開始。
「退校届」の裏面には“君にはここを辞めてもらう。いつにする？明日か明後日か、なんなら、今でもいい。”という生徒たちが退校届を渡される時に問われる、風間教官の最も印象的なセリフが記されており、インパクトの強いチラシとなっている。
最新作ではどんな秘密を抱えた生徒たちが登場し、風間教官はどのようにして見抜き、どんな言葉を突き付けるのか…期待が高まる。
映画『教場III（仮）』は、2026年公開。
