リアム・ヘムズワースに婚約の噂が浮上！
「ハンガー・ゲーム」シリーズなどに出演し、マイリー・サイラスと長く交際していたことでも知られるリアム・ヘムズワースが、かねてより交際中のガブリエラ・ブルックスと婚約したようだ。
【動画】リアムがラッセル・クロウと共演！映画『ランド・オブ・バッド』鬼気迫る特報
Peopleによると、リアムとガブリエラは、最近、リアムの兄クリス・ヘムズワースの42歳の誕生日を祝うため、スペイン・イビサ島に滞在。クリスと仲の良いマット・デイモン夫妻や、タイカ・ワイティティ監督とリタ・オラ夫妻、ヘムズワース兄弟の長兄ルークも参加しており、ガブリエラが彼らに左手薬指に輝くダイヤのリングを披露している姿をキャッチされたそうだ。
マイリーと10年に渡って破局と復縁を繰り広げたリアムだが、2019年8月にマイリーと離婚を申請。それから4カ月後の12月、オーストラリア・バイロンベイにて、両親とガブリエラと一緒にランチをしている姿を写真に撮られ、交際が発覚した。2人はその後、2020年11月に、インスタグラムにて関係を公表。2022年11月にシドニーで開催された『ポーカー・フェイス 裏切りのカード』のプレミアでレッドカーペットデビューを果たしている。
【動画】リアムがラッセル・クロウと共演！映画『ランド・オブ・バッド』鬼気迫る特報
Peopleによると、リアムとガブリエラは、最近、リアムの兄クリス・ヘムズワースの42歳の誕生日を祝うため、スペイン・イビサ島に滞在。クリスと仲の良いマット・デイモン夫妻や、タイカ・ワイティティ監督とリタ・オラ夫妻、ヘムズワース兄弟の長兄ルークも参加しており、ガブリエラが彼らに左手薬指に輝くダイヤのリングを披露している姿をキャッチされたそうだ。