プレミア初挑戦名鑑：マンチェスター・シティMFラヤン・チェルキ（フランス代表）

プレミアリーグ2025-26がまもなく開幕を迎えるなか、「FOOTBALL ZONE」では2025-26シーズンからプレミア初挑戦を飾る選手を紹介。

今回はマンチェスター・シティに加入したFWラヤン・チェルキにスポットライトを当てる。クラブの英雄だったベルギー代表MFケビン・デ・ブライネの退団に伴い、プレミアを彩る新たなチャンスメーカーとしての活躍に注目が集まる。（参照：プレミアリーグ公式サイト）

チェルキは、リヨンで圧倒的な創造力を見せた21歳の新鋭として大ブレイクを遂げた。2024-25シーズンの公式戦44試合で欧州トップ5リーグ最多となる1試合平均3.7回のチャンスを生み出し、オープンプレーでも同2.9回と群を抜く数字を記録。欧州を席巻する”チャンスメイク王”と表現される機会も増えた。

リーグ戦では11アシストでリーグ・アン最多タイをマーク。さらにヨーロッパリーグでは8アシストを記録し、全大会合計でExpected Assists（xA）18.3という欧州トップ5リーグNo.1の数値を叩き出した。90分換算で0.53xAを誇り、2試合に1度はゴールをアシストする計算になる。ゴールでも存在感を示し、リーグ1でのオープンプレーからの得点は8。加えてビッグチャンス創出22回、スルーパス成功13本といずれもリーグ最多で、視野の広さと精度の高いラストパスが光る。

ポジションは右ウイングを主戦場としながら中央へ自由に流れ、相手守備ライン間のスペースを巧みに使う。2024-25シーズンのスルーパス起点から生まれたチャンスは24回と、2位以下を大きく引き離した。推進力も魅力で、90分平均11.3回のプログレッシブキャリー（5m以上ゴール方向への持ち運び）を記録。ボールを奪い受けて自ら持ち上がり、味方の攻撃を加速させる力は群を抜いていた。

昨季のドリブル数は控えめだったが、依然としてチーム内トップ。2020-21シーズンには1試合平均9.8回のドリブルを仕掛けており、必要に応じて仕掛けられる能力を備える。左右両足を自在に使い、2024-25シーズンのリーグ戦では44本のシュートのうち半分を左右それぞれで放った。

一方、課題は守備面にあると言えるかもしれない。ファイナルサードでのプレス回数は17.7回と、世界で活躍するウインガーと比較するとやや物足りない。リヨンでの戦術的役割の影響もあっての数値ではあるが、シティでの改善が期待される。

ペップ・グアルディオラ監督の下で、チェルキの創造性と決定力がどこまで磨かれるのか。欧州屈指のチャンスメーカーが、シティの新時代を切り拓き、リーグ奪取のキーマンになるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）