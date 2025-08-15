世界的にも異例…民間人が上陸できない「硫黄島」のあまりにおかしい実態

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

真の理由を求めて

走っても走っても、ビルなどの建物が密集する無機的な風景が、東武スカイツリーラインの車窓の向こうに延々と広がっている。しかし、都内から埼玉方面に向かう電車に揺られる私の脳裏には、まったく別の景色が浮かんでいた。

多彩な色の帆を張ったカヌーが、キラキラと輝く紺碧の海を滑るように走っていく光景。そんな戦前の美しい大海原を、過去2度の取材で情感豊かに語ってくれたのが山下賢二だった。

なぜ島民は今も帰れないのか。毎日欠かさず兄たちの供養を続け、60年間読経を続けてきた奥山登喜子でさえ、その本当の理由を知らなかった。私はその謎を解くため、賢二が暮らす埼玉県内の高齢者グループホームを訪れることにした。

3度目の取材に向かう電車内で、私はかつて賢二が語った少年時代の物語を思い返した。

多彩な色のカヌー走る

賢二は1930年、南部落で生まれた。南部落は、1学年上の親友、奥山駿と妹の登喜子らが住んでいた玉名山部落の西側にあった。登喜子の家からはわずか数百メートルほどの距離だった。

賢二の家は三叉路に面していた。島の中心地である元山部落へ向かう道、東部落へ向かう道、そして「南漁港」に至る道。南漁港には、漁業を営む島民たちのカヌーが並んでいた。

硫黄島は浅瀬ばかりのため、一般的な漁船が停泊できる港は作れなかった。漁師たちは浅瀬からカヌーに乗って出漁した。

カヌーは船体を安定させて転覆を防ぐため、片側に浮きが固定された形状だった。細長い船体と、それよりやや小さい浮きが平行して並ぶ。バイクに例えるならば、本体の隣にやや小さな側車が付いたサイドカーのようだ。

船体にはヨットと同様の帆が立てられている。10艇以上で漁に出ることもある。帆の色は赤や黄色など鮮やか。紺碧の空の下、色とりどりの帆を張ったカヌーが風を受けて水平線を走る姿は、島民たちの美しい記憶の一つとして語り継がれている。

全長約8メートルの山下家のカヌーは島内最大と言われていた。賢二はそれが誇らしかった。父澄作は沖合でトビウオなどの魚を獲って戻ってくると、牛車で家まで運んだ。トビウオ漁は夕方に行うのが主だった。

島に冷蔵機器はなかった。そのため、獲った魚はその日のうちに保存のための加工をしなくてはならなかった。時に作業は深夜に及んだ。トビウオは干物に、ムロアジはムロ節にした。カツオ節やサメのヒレの加工食品も作った。

兄たちがサイパンやフィリピンに出征して以降、賢二は学校に通いながら漁や水産加工など父の仕事を支えた。そのような島の子供は多かった。スコールが降り出しそうになると、学校から慌てて家に帰った。苦労して日干しした魚が濡れて台無しになってしまうおそれがあるからだ。先生たちは事情を察していた。下校時間前に急いで帰る賢二を叱った教師は一人もいなかった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

