イケメン美容師が美女ダンサーの部屋に窓から侵入！「誰ですか…？」と驚くシーンがあった。

【映像】イケメン美容師が窓から侵入する瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

日中に行われた黒貝殻探しゲームに勝利したIsland Blueの面々は、ご褒美として1時間限定で1名のみIsland Pinkへ密航できることに。挙手した中からりく（23歳／美容師）がIsland Pinkへ行くことに決定した。

ブラックボートに乗りこみ、Island Pinkに到着するとまいか（26歳／ダンサー）の部屋の窓をノックするりく。恐る恐るブラインドを上げ「え〜！？」と再び閉めるまいかだったが「誰ですか？」と再びブラインドと窓を開け、窓枠に足をかけるりくに「ここから入るの？」と困惑した。

突然の訪問に驚きながらも、2人はベッドに座って話すことに…。「1時間だけ」のご褒美タイムで2人の関係はどのように変化するのか注目だ。