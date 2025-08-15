現在放送中のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』。本作は、2017年の『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）を皮切りに、『奪い愛、夏』（2019年／ABEMA）、『殴り愛、炎』（2021年／テレビ朝日系）、『奪い愛、高校教師』（2021年／テレビ朝日×ABEMA）と展開されている『奪い愛』シリーズの最新作であり、さまざまな登場人物たちが愛を奪い合う激しくも切ない“ドロドロキュン恋愛ドラマ”だ。

本作で、海野真夏（松本まりか）と許されない恋に落ちてしまう既婚者・空知時夢を演じているのは安田顕。これまで恋愛ドラマの出演はほとんどなかった安田は、妻の未来（高橋メアリージュン）と真夏で時夢を奪い合うことになるという“モテ男”役に挑んでいる。

これまで一癖も二癖もあるキャラクターを演じるイメージが強い安田だが、今回は時計会社の御曹司で、ただただ時計を愛するまっすぐな心を持つ社長役。そして、いったい“キュン”とさせたいのか笑うべきなのか、絶妙なさじ加減のセリフが安田の口から紡がれるのがお楽しみポイントとなっている。

例えば、第1話で、真夏（松本まりか）がしている時計が似合っていないと言い、「その時計は、君を呼んでた？」「人が時計を選ぶんじゃない。時計が人を選ぶんだ」と、どストレートなセリフを真夏の目を見ながら言うシーンがあった。また、真夏から経営方針の揺らぎについて指摘された時には、「知らないうちに曲がっていて背骨を矯正してもらった気持ち」と不思議なたとえを持ち出してみたり。そして第3話では、真夏と共に大時計の修理のために向かった廃校になった小学校で2人きりになり、真夏が気持ちを告げた時には「俺も好きだ！ もう止まらない！」と、青春ドラマのように熱く叫ぶシーンも。

さらに、今作では入浴シーンまで披露。制作発表記者会見の席で「50過ぎたおっさんの入浴シーン、誰が観るんだって（笑）』と語っている（※1）。照れくさくなるようなストレートな言葉を吐いたかと思えば、このために鍛えたボディで入浴シーンを披露。観る側としても笑ったり照れたりと困惑しつつも、『こんなヤスケンが見れるなんて！』と、『奪い愛』シリーズ最新作は本筋以外でも見どころ満載だ。

脚本を手がけた鈴木おさむは、「物語の中でトリッキーなことが起こる『奪い愛、真夏』では、真面目に演じることが大事だと思うのですが、安田さんはその世界にめちゃくちゃ合っている気がする」と語っており、安田の芝居の熱量で、トリッキーな世界観をよりブーストしていくとの鈴木の読みが見事にハマっていると言えるだろう（※2）。

安田は1973年生まれ。大学時代に演劇ユニット“TEAM NACS”で活動を始め、バラエティ『水曜どうでしょう』で全国的に知られる存在に。 代表作の『下町ロケット』（2015年／TBS系）では冷静な技術開発部長を好演し、その表情一つで情熱や泥臭さを表現。そして『重版出来！』（2016年／TBS系）では主人公に冷や水を浴びせるクセ強編集者役を怪演。 安田を見ないクールがないと言えるほど、長きに渡って多くのドラマに出演しており、2025年4月期の日曜ドラマ『ダメマネ！ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）ではマネジメント会社のドSの芸能部・部長役を、そしてNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』では平賀源内役を熱演。幅広い役柄で確かな演技力を示し続けている。主演も脇役もポジションを問わないスタイルで、今やどんなキャラクターも“安田が演じるからこそ”の深みや存在感を放つ俳優の一人となっている。

安田が大事にしているのは、役づくりにおいて演じる役のバックボーンを設定すること。「バックボーンから想像はしますけど、やっぱりやってみないとわからないですね。現場で『あ、そうか。こういう人なのか』と感じながら、雰囲気が出来上がるっていうのかな。ほんのちょっとのセリフのやり取りだったり、言い方だったり」と語っているように、事前にキャラクターが歩んできた道のりや思考などを考え抜くからこそ、ブレのないキャラクターが構築されるのだ（※3）。

『奪い愛、真夏』においてもそのスタイルは変わらない。時夢の妻・未来はまるでホラーのような視線と奇行で時夢を追い詰めるのだが、「それぞれが痛みを抱えているんですよ。そのうえで未来の行動が生まれているんだ、という過程を想像していないと、ただの“びっくり”になってしまう。そういう意識を持って臨んでいます」と語っているように、時夢が未来を見る目には、これまでの夫婦の歩みやバックボーンから滲み出る優しさが感じられる （※4）。

さらに、第3話のラストでは、真夏と時夢がプールで熱いキスを交わし、安田は圧倒的な大人の色気を魅せた。まるで王道の恋愛ドラマのようだが、キスをする背後から妻の未来が突然現れ、「ずっと、見てたよー！」と絶叫。時夢の顔は恐怖で凍りつき、“キュン”なシーンから瞬時に“ドロドロ”へと転換する、これぞまさに “ザ・奪い愛”ワールド。安田自身、その温度差にとまどいつつも、「『そんなことあるかいっ！』って思っちゃいけない。あるよって（演じている）」と語っている（※5）。

たたずまいや“顔力（表情）”だけで魅せる強い個性を持ちつつも、どんな物語にも染まり、その作品の世界観を確実に補強する。そんなマルチな魅力を持つ安田が、“ドロドロキュン”がさらに加速していく中でどのような怪演っぷりを見せるのか。“ヤスケン劇場”の行方を存分に見届けたい。

（文＝星野悠実）