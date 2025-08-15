愛媛県警新居浜署は、可搬式の速度違反自動取締装置「オービス」のダミーを作り、運用を始めた。

若手署員の手作りで製作費は５０００円ほどだが、見た目は本物そっくり。速度超過を抑制する効果が確認されれば「増産」も検討するという。

新居浜市の県道１３号にある平形橋で１２日、署員がオービス１台を道路脇の歩道に設置し、速度違反の取り締まりを実施。もう一方の車道脇にダミー１台を置くと、本物を設置した場合と同様に、通行する車のドライバーが存在に気づいて速度を落とす様子が見られた。

県警は２０１９年度、少人数で運用できる上、道路幅が狭い通学路や生活道路にも設置できる可搬式オービスを導入した。１台約１０００万円と高額で全署に常備できないため、各署が持ち回りで取り締まりを実施している。

そこで新居浜署は６月上旬、ダミーの製作に着手した。交通課の白バイ隊員、窪田智哉巡査部長（２８）ら若手署員が約１週間かけ、発泡スチロール板やベニヤ板で本物と同じサイズ（縦３７センチ、横４７センチ、高さ２４センチ）に仕上げ、刑事課鑑識係で余っていたカメラの三脚を取り付けた。

装置正面の撮影レンズやストロボなどは本物の写真をカラーコピーして貼り付けたといい、窪田巡査部長は「遠目からは十分、本物に見える。重大事故に直結する速度超過を防ぐ一助になれば」と期待する。塩見浩二・交通課長も「効果が実証できれば、増産を検討したい」と話した。