「ランコム（LANCÔME）」が、ブランド誕生90周年を記念してアイコンリップ「ラプソリュ ルージュ」から限定4色（各2万680円）を9月5日に発売する。公式オンラインショップでは8月29日から先行販売する。

今回登場する限定色は、ランコム グローバルクリエイティブディレクターのリサ・エルドリッジ（Lisa Eldridge）がAIテクノロジーを活用して、数百万色の中から選んだカラーコレクション。90年の歴史の重みと未来への希望を表現し、重厚感のあるメタル製のパッケージを採用した。

限定シェードの色番は、ブランド創業年や商品の発売年などの年号にちなんで設定。微細なパールを配合した新フォーミュラでマットに仕上げる「ラプソリュ ルージュ ドラママット」からは3色を用意。創業者アルマン・プティジャンがランコム城で出合ったローズから着想を得た「#1935 ローズ ド フランス」、同ルージュの誕生を記念した象徴的なレッド「#1990 ラプソリュ ルージュ」、90周年を祝福するローズシェード「#2025 パリ ローズ」を揃える。バームタイプの「ラプソリュ ルージュ バーム」からは、未来の90年への希望を託したピンクカラー「#2115 パープル ローズ」が登場する。

■ランコム：公式オンラインショップ