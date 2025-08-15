◎全国の天気

北海道と東北の日本海側、新潟は昼前後にかけて雨でしょう。雷雨になる所もある見込みです。東北の太平洋側は晴れ間もありますが、にわか雨にお気をつけください。

晴れる関東から西日本も、午後は急な雷雨に注意が必要です。関東も内陸を中心に激しい雷雨になる所がありそうです。

◎予想最高気温

東海から西日本は広く35℃以上で猛暑日となるでしょう。大阪と名古屋は36℃の予想です。関東で猛暑日が出れば、先週8日（金）以来、一週間ぶりとなります。東京都心は33℃の予想です。仙台は32℃、札幌と新潟は30℃でしょう。

熊本は37℃、鹿児島は35℃、金沢は32℃の予想です。大雨の復旧作業中はボランティアの方々も含めて、熱中症に十分お気をつけください。

◎週間予報・大阪〜那覇

来週にかけても晴れる所が多く、厳しい残暑が続きそうです。大阪は連日35℃以上、猛暑日が続くでしょう。土日は沖縄の先島諸島を中心に、雨や雷雨となりそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋関東と東海はこの先も晴れて残暑が続くでしょう。東京都心も来週は猛暑がぶり返し、35℃以上の日が多くなる予想です。一方、北日本は周期的に雨が降るでしょう。