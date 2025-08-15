夏に着たくなる肌見せ服はトップスとボトムの両方が露出度高めだと、品のない印象に……。トップスがノースリなら、ボトムは露出の少ないワイドパンツを合わせて肌見せのバランス調整を。8月15日(金)のおすすめコーデをご紹介します。

クリーンな白パンツでノースリの涼感を高めて

出典: 美人百花.com

ワイドパンツでボトムの肌見せをセーブしつつ、淡いブルー×ホワイトの清潔感ある配色でも上品さを加速させる作戦。デコルテ＆腕と肌見せ面積が広いトップスを、好感度高く着こなして。

トップス￥9,460/MERCURYDUO パンツ￥12,100/MISCH MASCH イヤリング(MASH STORE限定)￥6,600/CELFORD バッグ￥79,200/ルネ 靴￥15,950/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年8月号「夏もレディに過ごすためのファッションテク10選！」

撮影/野口マサヒロ(WIND) スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/相場清志(eif) モデル/上西星来 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部