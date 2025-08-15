日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2770円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44210.58円 ボリンジャーバンド3σ
43103.18円 ボリンジャーバンド2σ
42770.00円 15日夜間取引終値
42649.26円 14日日経平均株価現物終値
42644.00円 5日移動平均
41995.79円 ボリンジャーバンド1σ
41605.00円 一目均衡表・転換線
41305.00円 一目均衡表・基準線
40888.40円 25日移動平均
39781.01円 ボリンジャーバンド-1σ
39595.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39071.87円 75日移動平均
38673.62円 ボリンジャーバンド2σ
38381.30円 200日移動平均
37830.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37566.22円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
44210.58円 ボリンジャーバンド3σ
43103.18円 ボリンジャーバンド2σ
42770.00円 15日夜間取引終値
42649.26円 14日日経平均株価現物終値
42644.00円 5日移動平均
41995.79円 ボリンジャーバンド1σ
41605.00円 一目均衡表・転換線
41305.00円 一目均衡表・基準線
40888.40円 25日移動平均
39781.01円 ボリンジャーバンド-1σ
39595.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39071.87円 75日移動平均
38673.62円 ボリンジャーバンド2σ
38381.30円 200日移動平均
37830.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37566.22円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース