　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2770円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44210.58円　　ボリンジャーバンド3σ
43103.18円　　ボリンジャーバンド2σ
42770.00円　　15日夜間取引終値
42649.26円　　14日日経平均株価現物終値
42644.00円　　5日移動平均
41995.79円　　ボリンジャーバンド1σ
41605.00円　　一目均衡表・転換線
41305.00円　　一目均衡表・基準線
40888.40円　　25日移動平均
39781.01円　　ボリンジャーバンド-1σ
39595.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39071.87円　　75日移動平均
38673.62円　　ボリンジャーバンド2σ
38381.30円　　200日移動平均
37830.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37566.22円　　ボリンジャーバンド3σ


