西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月15日（金）の運勢はこちら！

牡羊座

朝のストレッチが健康を活性化させる暗示です。体を動かすことで一日のエネルギーが充実してくれそうです。

牡牛座

お気に入りのカップでコーヒーを淹れると集中力がアップ。丁寧な時間が心に落ち着きをもたらしてくれます。

双子座

友達との電話が心に癒しを与えてくれます。何気ない会話が日頃のストレスを軽減してくれるかもしれません。

蟹座

手作りクッキーに挑戦すると創作力が向上します。お菓子作りの過程が心に温かさを運んでくれそうです。

獅子座

新しいリップを試すと魅力が最大化される予感。色の変化が表情を明るくしてくれることになるでしょう。

乙女座

クローゼットの整理が運気の流れを良くする暗示。不要な物を手放すことで新しい出会いが訪れてくれそう。

天秤座

美術館や展覧会を訪れると感性が刺激されます。美しい作品との出会いが感性を豊かにしてくれるでしょう。

蠍座

瞑想やマインドフルネスで心の平穏を高める日。静かな時間が内面の声に耳を傾けさせてくれるかもしれません。

射手座

新しいカフェの開拓がツキを向上させる暗示です。未知の場所での発見が好奇心を刺激してくれそうです。

山羊座

スケジュール帳の見直しが時間を最適化します。効率的な計画が生活の質を向上させてくれることになるはず。

水瓶座

プラントベースの料理に挑戦すると健康運がアップする予感。新しい食べ方が体調改善をもたらしてくれます。

魚座

お気に入りの音楽を聴きながらの散歩で気分転換できそう。リズムに合わせた歩行が心を軽やかにしてくれます。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな