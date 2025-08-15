獅子座のあなたは新しいリップを試すと魅力が最大化【8／15金曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月15日（金）の運勢はこちら！牡羊座
朝のストレッチが健康を活性化させる暗示です。体を動かすことで一日のエネルギーが充実してくれそうです。牡牛座
お気に入りのカップでコーヒーを淹れると集中力がアップ。丁寧な時間が心に落ち着きをもたらしてくれます。双子座
友達との電話が心に癒しを与えてくれます。何気ない会話が日頃のストレスを軽減してくれるかもしれません。
手作りクッキーに挑戦すると創作力が向上します。お菓子作りの過程が心に温かさを運んでくれそうです。獅子座
新しいリップを試すと魅力が最大化される予感。色の変化が表情を明るくしてくれることになるでしょう。乙女座
クローゼットの整理が運気の流れを良くする暗示。不要な物を手放すことで新しい出会いが訪れてくれそう。天秤座
美術館や展覧会を訪れると感性が刺激されます。美しい作品との出会いが感性を豊かにしてくれるでしょう。蠍座
瞑想やマインドフルネスで心の平穏を高める日。静かな時間が内面の声に耳を傾けさせてくれるかもしれません。射手座
新しいカフェの開拓がツキを向上させる暗示です。未知の場所での発見が好奇心を刺激してくれそうです。山羊座
スケジュール帳の見直しが時間を最適化します。効率的な計画が生活の質を向上させてくれることになるはず。水瓶座
プラントベースの料理に挑戦すると健康運がアップする予感。新しい食べ方が体調改善をもたらしてくれます。魚座
お気に入りの音楽を聴きながらの散歩で気分転換できそう。リズムに合わせた歩行が心を軽やかにしてくれます。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな