TOPIX先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3074ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3190.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3104.34ポイント ボリンジャーバンド2σ
3074.00ポイント 15日夜間取引終値
3064.30ポイント 5日移動平均
3057.95ポイント 14日TOPIX現物終値
3017.95ポイント ボリンジャーバンド1σ
2991.00ポイント 一目均衡表・転換線
2946.75ポイント 一目均衡表・基準線
2931.56ポイント 25日移動平均
2845.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2823.03ポイント 75日移動平均
2820.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2758.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
2743.12ポイント 200日移動平均
2723.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2672.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
