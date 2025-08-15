　15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3074ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3190.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3104.34ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3074.00ポイント　　15日夜間取引終値
3064.30ポイント　　5日移動平均
3057.95ポイント　　14日TOPIX現物終値
3017.95ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2991.00ポイント　　一目均衡表・転換線
2946.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2931.56ポイント　　25日移動平均
2845.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2823.03ポイント　　75日移動平均
2820.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2758.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2743.12ポイント　　200日移動平均
2723.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2672.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


