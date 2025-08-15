グロース先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント高の782ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
804.95ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
782.00ポイント 15日夜間取引終値
779.80ポイント 5日移動平均
779.58ポイント 14日東証グロース市場250指数現物終値
775.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント 一目均衡表・転換線
760.28ポイント 25日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・基準線
745.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
739.53ポイント 75日移動平均
730.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
715.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
712.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
678.51ポイント 200日移動平均
