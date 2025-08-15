¡Ö¸í¿³¤À¡×¡¡ÄÁ¤·¤¯ÉÔËþÏª¤ï¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÆ±Ä´¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬ÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»ØÅ¦¡Öµå¿³¤¬Âç³èÌö¤·¤¿¡×
Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5-6¤Ç4Ï¢ÇÔ¡£8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ºÝ¤É¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÁ¤·¤¯ÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µµ¼Ô¤â¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5-4¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿8²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¥¯¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¤Ø¤Î°ìµå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£µå¿³¤Ï»°¿¶¤ÎÈ½Äê¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤À¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤Î¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤¿µå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àë¹ð¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÄÁ¤·¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼ó¤ò¿¶¤êÉÔËþ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖCB¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¡¼µå¿³¤ÏÂç³èÌö¤·¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥È³°¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë»°¿¶¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¡£º£Ìë¤Î¿ô¤¢¤ë¸í¿³¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë