ÊæÀî²Ì²»¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡¦¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ªËßµÙ¤ß¤À¤±¤É¡Ä¤â¤¦¤¹¤°½µËö¤¸¤ã¤ó¤Ã¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥Ù¥×¥é¤Ï8·î15Æü(¶â)¤Ï·æºîÁª¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¤óÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï3Ï¢µÙ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤¹¤Î¡Á¡©»ä¤Ï¶á¾ì¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ì²»¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£